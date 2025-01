夏威夷跨年夜「煙火原地爆炸」！　釀2死20傷

文/中央社

美國夏威夷州當局表示,當地檀香山市(Honolulu)地區一處社區在跨年夜發生煙火爆炸事件,造成2人死亡、20人受傷。

BREAKING

DEADLY FIREWORKS EXPLOSION!

A horrific fireworks explosion in the Salt Lake-Aliamanu neighborhood of Honolulu, Hawaii, resulted in the tragic loss of at least two lives and injuries to 22 others. The blast was started by a 14 year old boy after lighting a firework in… pic.twitter.com/iHnFcKCIX8