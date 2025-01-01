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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨務主管全留任！黃國昌接民眾黨代理黨主席　明7：30首開晨會

記者袁茵／台北報導

民眾黨1日下午進行擴大中央委員會議，黨主席柯文哲宣布請辭，推派立院黨團總召黃國昌接代理黨主席。柯文哲於下午5時左右搭車離開台玻大樓，黃國昌直至晚上6時28分才走，面色凝重、全程未回應問題，但黃國昌明（2）日早上7時30分預計將召開第一場晨會，進行工作會議。

▲▼黃國昌離開 民眾黨中央 不回答問題 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌接下代理黨主席後，離開民眾黨中央黨部。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨於2025年1月1日下午3時在中央黨部台玻大樓召開擴大中央委員會議，柯文哲本人親自主持，據了解，下午3時48分按照黨章第16條規定推舉代理主席，一共推舉2人為黃國昌、林富男，而林富男主動表達退出選舉，扣除掉黃國昌自己的投票權，在場15名委員共14人一致推薦黃國昌接代理黨主席，並正式通過。

而柯文哲約於下午5時左右離開黨部，小草站在馬路旁邊歡送，而部分黨公職皆未離開台玻，仍在三樓辦公室開會討論後續事宜。黃國昌約於傍晚6時28分才離開中央黨部，被問到「柯文哲有無交接什麼內容」、「怎麼看總統賴清德邀立法院長韓國瑜去總統府喝咖啡，會不會希望也邀在野黨魁？」等問題，只見黃國昌面色凝重皆未回應，僅小聲地說「謝謝」。

而民眾黨也透過新聞稿說明，柯文哲在正式提出辭呈後表示，代理主席黃國昌的政治經驗，以及在立法院的表現，大家有目共睹，相信他可以在這段時間，可以做好代理主席一職。

民眾黨指出，黃國昌則回應，過去4個月全黨團結一致，未來全黨仍會上下一心，攜手一起往前走，實現柯文哲對台灣的願景；同時黃國昌也宣布，全體黨務主管留任之外，明（2）上午召開第一次晨會，進行工作會議。

▼民眾黨於2025年1月1日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中請辭黨主席。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨於2025年1月1日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中請辭黨主席。（圖／民眾黨提供）

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