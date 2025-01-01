快訊／接代理黨魁「面色凝重離開黨部」　黃國昌：向永遠的阿北致敬

記者袁茵／台北報導

民眾黨1日下午進行擴大中央委員會議，黨主席柯文哲宣布請辭，推派立院黨團總召黃國昌接代理黨主席。柯文哲於下午5時左右離開台玻大樓，但黃國昌與秘書長周榆修不斷開會，直至下午6時28分才離開台玻大樓，面色凝重、全程未回應問題；而黃國昌也透過臉書發文表示，「向永遠的阿北致敬」。





▲黃國昌離開民眾黨中央黨部。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨於2025年1月1日下午3時在中央黨部台玻大樓召開擴大中央委員會議，柯文哲本人親自主持，據了解，下午3時48分按照黨章第16條規定推舉代理主席，一共推舉2人為黃國昌、林富男，而林富男主動表達退出選舉，扣除掉黃國昌自己的投票權，在場15名委員共14人一致推薦黃國昌接代理黨主席，並正式通過。

而柯文哲約於下午5時左右離開黨部，小草站在馬路旁邊歡送，而部分黨公職皆未離開台玻，仍在三樓辦公室開會討論後續事宜。

黃國昌約於傍晚6時28分才離開中央黨部，被問到「柯文哲有無交接什麼內容」、「怎麼看總統賴清德邀立法院長韓國瑜去總統府喝咖啡，會不會希望也邀在野黨魁？」等問題，只見黃國昌面色凝重皆未回應，僅小聲地說「謝謝」、「謝謝」。

黃國昌1日晚間於臉書發文表示，「向永遠的阿北致敬。大家都非常不捨，但我們也都清楚，柯文哲並沒有拋下台灣民眾黨。柯文哲還是大家的柯文哲，更是永遠的阿北。」

黃國昌提及，縱然遭受無情的政治追殺，心心念念的依舊是黨和第三勢力的未來發展，更是為了共同的未來，要讓台灣變得更好。

黃國昌指出，「柯文哲不會被擊倒，民眾黨也不會屈服，第三勢力更不會因此消亡。這段艱難的時間裡，謝謝每一位台灣人的陪伴，未來我們要一起繼續向前行，對抗新黨國威權的專制，捍衛台灣真正的民主自由。」