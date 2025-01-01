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搭機遭拒才知被境管！周玉蔻抗告成功可出國了　高院理由曝

▲▼媒體人周玉蔻被控報導影射東元電機前董事長邱純枝《小三奪權》、涉犯加重誹謗罪嫌，25日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院裁定周玉蔻、蔡玉真限制出境，台灣高等法院撤銷原裁定。（資料照／記者黃哲民攝）

記者郭玗潔／台南報導

資深媒體人周玉蔻去年11月29日中午打算搭機出國，在桃園機場被航空公司拒發機票，原因為她和名嘴蔡玉真因涉共犯《個人資料保護法》等罪、均被北院判刑1年6月，合議庭認為2人有逃亡之虞，因此直接下令境管。不過周玉蔻和蔡玉真都提起抗告，高等法院認為原裁定限制出境理由不足，在12月27日將原裁定撤銷，兩人可以出國了。

周玉蔻、蔡玉真2人在2022年公開指稱，1988年中國小姐后冠得主張淑娟，是1999年時任總統府秘書長蔣孝嚴的「晶華酒店緋聞案」女主角，張淑娟認為2人爆料內容與事實不符，怒告2人涉犯加重誹謗、《個資法》等罪嫌。

合議庭指周、蔡2人爆料前沒向張淑娟求證，犯後無真誠悔悟、態度不佳，本案爆料行為同時觸犯前述2個罪名，去年11月26日從依《個資法》非公務機關非法利用個人資料罪，判2人各1年6月徒刑，可上訴。北院合議庭並依《刑事訴訟法》逕行限制2人出境、出海，周玉蔻同月29日中午從桃園機場要搭機離境被攔下，才知道自己被限制出境，隨即和蔡玉真向法院提出抗告。

▲▼王鴻薇陪同張淑娟召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張淑娟要周玉蔻跟蔡玉真到牢裡反省。（資料照／記者屠惠剛攝）

周玉蔻表示，她從2022年10月3日開始偵查起，每次都遵期到庭應訊，而且她年齡已超過71歲，事業、資產、家人都在台灣，也只有我國國籍，沒有逃亡的可能。且她被訴加重誹謗罪及非公務機關非法利用個人資料罪，最重本刑分別為「2年以下」、「5年以下」，就算法院認為她有逃亡的可能，也應該衡量以具保代替限制出境處分的可能，卻直接裁定限制她出境、出海，已剝奪她憲法保障的基本權，不符合比例原則。

蔡玉真也表示自己身體不佳，定期在台灣看診，生活重心和財產都在台灣，沒有逃匿之心。

台灣高等法院法官認為，在受害人張淑娟提告後，周玉蔻和蔡玉真雖有多次短期出國紀錄，但歷次偵訊及審判期日都遵期到庭，周玉蔻也向檢察官陳報返國時程，並沒有事證顯示2人有逃亡的動機或舉措，不能只因他們一審的刑期不能易科罰金，也不能易服社會勞動，就認為他們會逃亡。

法官指出，2人如果有出境的正當理由，只要在訂機票、船票7日前，先向法院陳報出境及返國計畫與時程，並在入境後7日內再向法院陳報，已足替代限制出境、出海，將原裁定撤銷。

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