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快訊／柯文哲交保「北檢抗告成功」！　高院撤銷原裁定理由曝光

▲▼ 柯文哲交保離開，林昭印感動落淚。（圖／記者湯興漢攝）

▲北院裁定柯文哲3000萬交保，北檢抗告成功，高院撤銷原裁定發回。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

北檢26日偵結京華城、政治獻金等弊案，依法起訴民眾黨主席柯文哲等11人，並將柯求刑28.6年，經台北地院裁定柯文哲等5人交保後，北檢不服，針對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人提出抗告。高院今上午撤銷原裁定，並發回台北地院。

台北地院原裁定柯文哲新台幣3000萬交保、沈慶京4000萬交保、應曉薇1500萬交保、李文宗1000萬交保，4人均限制住居、出境、出海，除日常生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為。

案經北檢提起抗告後，高院今早撤銷原裁定。合議庭認為，柯文哲、李文宗所涉收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌重大；沈慶京涉嫌交付賄賂罪嫌重大；應曉薇涉嫌違背職務收受賄賂、洗錢等罪嫌重大，其中違背職務行為收賄及圖利均為最輕本刑5年以上之罪，且4人有逃亡、勾串共犯或證人之虞，惟原裁定對被告4人無羈押必要性乙節，未就衡量事項為必要說明，復未具體說明何以具保等手段即可防免4人逃亡，理由屬實不備。

合議庭指出，又原審諭知之具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？亦未見原裁定妥適說明；另應曉薇持有2本護照一事，原裁定未審酌此項攸關逃亡與否之重要事實，仍未有恰，因此認定檢察官提起抗告為有理由，撤銷原裁定並發回原審法院。不得再抗告。

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