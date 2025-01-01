中國誘拉台灣人辦身分證　賴清德喊不值：免錢的最貴！

▲總統賴清德發表元旦談話並受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

近來網紅八炯、歌手閩南狼以拍攝紀錄片方式，揭露中國大陸對台統戰作為，曝光有所謂誘拉台灣人辦理中國身分證的情況。對此，總統賴清德1日於元旦談話後，接受媒體訪問時說，台灣有句俗話，「免錢的最貴」，現在國際許多民主國家對中國留學生、產業投資、移民都有嚴格管控，但中國人民也想偷渡到民主國家，在這狀況下，任何人想要前進中國拿身分證，怎樣看都不值得，千千萬萬不要因一時利益走入歧途，「民主無價、自由不能折現」。

賴清德在媒體提問環節中，被問及近期網紅揭露中國對台統戰作為，誘拉台灣人辦理中國身分證一事。賴清德表示，看看國際許多民主國家對於中國留學生、產業投資跟移民都有嚴格管控，中國人民也想方設法，偷渡到民主國家去，追求民主自由的生活，在這狀況下，如果有任何人想要前進中國拿身分證，怎樣看都不值得，這不是很好的主意。

賴清德提醒國人，千千萬萬不要為了一時利益，然後走入歧途，因為民主無價，自由不能折現，如果今天走錯一步路，未來付出的代價一定會更大，也會讓自己付出更大風險，也會請相關單位做好宣傳跟說明工作，讓國人了解嚴重性，避免走錯路。

賴清德也重申，台灣歡迎跟中國進行對等尊嚴、健康有序的交流，中國可以很大方、正大光明跟台灣進行交流合作，不必採取這些方法，這對兩岸交流合作跟取得人民信任是沒有幫助的。