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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠拚三法救濟！　分工計畫曝光

藍委團團護住韓國瑜，透過舉手表決方式通過3法修正。

圖文／鏡週刊

立法院20日通過具爭議的《財政收支劃分法》《憲法訴訟法》《公職人員選舉罷免法》三法修正，執政黨正積極尋求後續補救方式，本刊調查，行政院、民進黨立院黨團初步分工，民進黨立委已簽署《憲訴法》《選罷法》的釋憲、緊急處分委任狀，力拚在精確時間內遞出聲請阻卻惡法；《財劃法》部分，一旦行政院覆議遭擋，再考慮提釋憲。民進黨內認為，若窮盡覆議、釋憲等手段都無法阻卻惡法生效，屆時討論訴諸公民複決才有足夠正當性；綠委也希望行政院更積極加強與黨團溝通、提供論述支撐。

立法院本會期修法遭在野陣營主導，讓執政團隊憂心不已。

▲立法院本會期修法遭在野陣營主導，讓執政團隊憂心不已。

三法修正後，呼籲訴諸公民複決的聲音也普遍存在綠營同溫層，但一位綠營幕僚指出，執政團隊目前的共識是，至少應先窮盡覆議、釋憲等手段來扭轉目前情勢，他以國會職權修法為例，當時民進黨中央也發動全國黨公職舉辦百場街頭宣講，接續青鳥能量，盼讓民眾更了解覆議理由，不過最後隨著大法官判定相關修法違憲，街頭運動也就告一段落，若這次三法修正也要訴諸基層民意，應先走完相關程序，確定都不行再來談公民複決，一來號召力更足，且時程往後延，更有利與2026年地方選舉銜接，避免基層疲乏動員。

《財劃法》通過後，民進黨執政縣市首長共同舉行記者會表達憂慮。（民進黨提供）

▲《財劃法》通過後，民進黨執政縣市首長共同舉行記者會表達憂慮。（民進黨提供）

除了公民複決，也有綠委公開呼籲，政院應對修法祭出不副署手段，激在野黨提倒閣，總統進而就能解散立法院制衡，並透過立院改選終結朝小野大的結構；綠營同溫層也附和此論點，一時間倒閣聲四起。然而，總統府上週適時出面為過熱的對抗情緒降溫，總統府祕書長潘孟安25日到立院備詢時清楚表示，總統會依法公布法律，潘也直言，行政院應該副署法案，否則形同打臉總統，他強調「不能說（對方）不合法不合憲，我們就違法違憲」。

《選罷法》通過後，民眾連署罷免需檢附身分證影本。

▲《選罷法》通過後，民眾連署罷免需檢附身分證影本。

潘孟安是黨內公認離總統賴清德最近、最能傳達總統意志的人，此言一出，讓修法後百花齊放的討論收斂聚焦。據悉，在黨內不少幕僚建言下，賴清德堅定守護憲政體制的角色，20日當天臨時召開執政高層會議，定調即使在野黨倚仗國會多數，化身破壞國家法制的怪獸，執政黨仍應有為有守，不能跟著降低標準，否則朝野對立更激化，綠營幕僚借用網路流行語解釋：「我們不能輕易動用魔法來對付對手的魔法」。

綠營擔心藍白掐緊大法官人事同意權，憲法法庭未來難正常運作。

▲綠營擔心藍白掐緊大法官人事同意權，憲法法庭未來難正常運作。


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