就職兩週年民調高　張善政：工程師治理市政不拚聲量

▲張善政舉行就職二週年暨施政成果分享。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政25日出席就職二週年暨施政成果分享記者會表示，自己是工程師，各局處首長也是廣義的工程師，期勉大家要做政治家而非政客，因為政客在意的是聲量，聲量是一時的，有正面、有負面，政治家要在意的是，替桃園推動那些永續建設；目前桃園有捷運、鐵路地下化、航空城等多項重要的基礎工程正在推進，未來的桃園真的不一樣！

▲張善政表示：工程師治理市政不拚聲量。（圖／市府提供）

張善政於會中首先提到「施政心法」，認為桃園模式就是工程師解決問題的模式。他提到，自己是土木工程背景，但所謂的「工程師」不是一定要念土木工程，猶如與會的局處首長，每一位都是廣義的工程師。

當有一項政策，從孕育、規劃、執行到落實，其實跟工程流程一模一樣，只是做出來的是政策或是工程實體；局處首長用廣義工程師的心態處理局內事務，是非常重要的精神，常常說工程師好像在「生小孩」，小孩生出來以後，希望他能成長茁壯，每一項政策也是一樣的道理。

張善政也分享過去兩年「廣義工程師」做出的「十大突破」，首先是解決代理教師同工不同酬的問題，第二是針對夜間改裝汽機車呼嘯而過、擾人清夢，市府透過科技執法（靜桃專案）杜絕此現象，溯源之後發現交通法規有問題，透過兩位副市長於行政院會向中央反映，進而推動修法。

第三是中壢新明市場周邊長達30年的環境問題，市府在前幾個月執法改善；樂天桃園棒球場積水問題、座椅老舊，體育局發揮創意，與球團、體育署、中職四方合作解決；大崗高中土地問題，市府則透過容移代金，不花錢取得土地。

張善政還分享青山路瓶頸道路整治、打破僵固近40年的醫療次分區、擴大肺癌篩檢守護市民健康、重新設計消失的美術館空橋以及捷運綠線提前通車的務實突破。擴大肺癌篩檢部分，去年一整年篩檢了兩萬多人，當中有超過千人需要長期持續追蹤，另有超過一百人確定必須馬上動手術，否則病情會繼續蔓延，一百多個案例，不僅代表一百多條人命，更代表一百多個家庭。

至於美術館空橋，原先市立美術館到對面的市立兒童美術館，建築物中間有空橋跨越大馬路、跨越捷運，但空橋於當初設計時，因為預算不夠「不見了」，讓美術館原來期待1加1可以大於2，僅能1加1等於2，市府也解決此窘境，空橋於前一陣子動土施工，未來定能發揮1加1大於2的效果。張善政就職二週年暨施政成果分享記者會，於桃園捷運綠線北機廠舉行。