桃園跨年晚會、五月天演唱會　免費接駁車+桃捷41小時不打烊

▲桃園市跨年晚會今晚在高鐵桃園站前廣場登場，桃園捷運推出41小時不打烊服務貼心服務。（圖／桃園捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今（31）日晚間在高鐵桃園站前廣場舉辦「2025燈燈燈燈 桃園跨年晚會」，再加上天團「五月天」跨年演唱會，桃園市府將提供免費接駁專車包括在桃園火車站後與中壢火車站搭乘，或選搭「高鐵」、「市區公車」直達會場；此外，桃園機場捷運更提供41小時不打烊服務，以優化疏散動線， 市民朋友不必擔心無車可搭，盡情享受High翻跨年夜。

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▲桃園市跨年晚會今晚在高鐵桃園站前廣場登場，現場舞台今天進行各項演出彩排與檢查。（圖／桃園市觀旅局提供）

桃園市「燈燈燈燈2025跨年晚會」現場匯聚13組藝人接力演出，涵蓋多元音樂風格，從抒情到舞曲、從個人表演到團體合唱，絕對能滿足每一位觀眾的期待。晚間7時許將由超人氣偶像原子少年Saturnday揭開序幕，燃爆舞台魅力點燃全場氣氛；隨後還有「艾薇」、「白安」、「陳芳語」等實力偶像級歌手接力登場，另還有「陽光新星洪暐哲」，其清新陽光形象與實力備受期待；另外新時代女團「ELL&s未來少女」，將以青春洋溢的動感舞曲，為現場觀眾帶來耳目一新的視聽震撼。

跨年晚會還邀請到重量級韓國藝人KANG DANIEL (강다니엘)姜丹尼爾與實力派音樂人DAYCHILD(데이차일드)將獻上獨家精彩演出，為晚會重磅開唱，專屬桃園跨年場的大驚喜，倒數計時後將施放約3分鐘煙火，市長張善政將與韓團姜丹尼爾和DAYCHILD倒數跨年，共同迎向2025年。

▲桃園市跨年晚會今晚在高鐵桃園站前廣場登場，市府邀請重量級韓團藝人演出。（圖／桃園市觀旅局提供）

此外，天團「五月天」一連舉辦6場重返桃園樂天桃園棒球場演唱會，今晚則是第3場，桃捷公司將根據人潮狀況機動加開列車班次，跨年夜更提供41小時不打烊營運服務；此外，桃市府為跨年晚會則提供貼心「免費接駁車」服務，包括開設桃園線（紅線：桃園火車站後站延平路出口上車直達高鐵站）、中壢線（綠線：中壢火車站桃園客運公車總站上車開至A22站下車轉搭機捷），或可選搭「高鐵」、「市區公車」直達會場。為有效分散疏運人潮，散場時加開大溪、龍潭2路線免費接駁車。

▲桃園市跨年晚會今晚在高鐵桃園站前廣場登場，市府提供舞台四周交管與進出路線參考。（圖／桃園市新聞處提供）

至於開車前往民眾可運用市府規劃的汽機車免費停車場，以及開放部分路段紅黃線的停車區；鄰近會場有公民營24小時停車場。市府提醒，活動今晚會場周邊將進行道路交通管制，請開車民眾出發前先至「2025桃園跨年晚會」活動官網或「樂遊桃園」Facebook查詢交通管制相關訊息。

另外，為服務無法抵達現場民眾透過電視轉播或網路直播欣賞，晚會全程將由中視新聞台（CH154）、中天綜合台（CH36）、中視新聞台YouTube、ETtoday新聞雲YouTube、中時新聞網YouTube、樂遊桃園官方臉書專頁、中視新聞臉書粉絲專頁同步播出。