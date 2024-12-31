2024中國十大熱議事件（上）：中非峰會宣告「命運共同體」時代降臨

▲2024中非論壇開幕式。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

一、中非合作論壇北京峰會

2024年9月在北京舉行的中非合作論壇北京峰會，是大陸2024年三場「主場外交」中，最具影響力的一場，也是大陸近年外國領導人出席最多的一次峰會。峰會最終通過《關於共築新時代全天候中非命運共同體的北京宣言》及《中非合作論壇－北京行動計劃（2025－2027）》，將大陸與所有非洲邦交國關係定位到戰略關係層面，同時，中非關係整體定位也提升至「中非命運共同體」的概念，在大陸推動「一帶一路」倡議及「南南合作」上邁入新的里程。

▲「嫦娥六號」完成月球背面採樣。（圖／翻攝自央視新聞）

二、嫦娥六號全人類首次攜回月球背面「月壤」

大陸探月工程四期「嫦娥六號」任務歷經53天的飛行任務後，「返回器」於2024年6月25日成功著陸內蒙古，並攜帶全人類首次從月球背面採集到的「月壤」返回，提供科研人員進一步探索月球奧祕。據悉，嫦娥六號是從月球背面南極-艾特肯盆地進行智慧快速採樣，按預定形式將珍貴的月球背面土壤樣品封裝存放在上升器攜帶的貯存裝置中。

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

三、新能源車產量突破1000萬輛

「電動車、光電及鋰電池」被大陸視為高技術、附加價值及綠色能源產業的新型產業，被稱作「新三樣」，政府也大力推動產業發展，搶佔全球市場。2024年11月14日，東風嵐圖知音新能源汽車一輛新車緩緩駛出生產線，象徵大陸首次在新能源車（電動車）年產量突破1000萬輛，同時也代表大陸在全球該領域厚植的競爭力。

▲「殲-35A」亮相珠海航展。（圖／翻攝微博）

四、殲-35A首亮相珠海航展

大陸第二款國產自研的最新型隱形戰鬥機殲-35A於2024年11月24日在珠海航展的飛行表演項目中，首次在鏡頭前亮相。雖然殲-35A的飛行時間不到一分鐘，卻在空中展現出高速飛行模式才會出現的「馬赫環」，象徵達到超音速飛行狀態，達到對外界「秀肌肉」的目的。

▲習近平主持澳門回歸25週年慶祝活動 。（圖／翻攝 央視）

五、澳門回歸25週年「一國兩制展現勃勃生機」

澳門於2024年12月20日舉行「回歸25週年」慶祝活動，大陸國家主席習近平也在時隔5年後，第四次以「黨和國家領導人」身份訪問澳門。習近平和夫人彭麗媛於19日一同抵達澳門，一下機時便笑容滿面的發表演說並在接下來的幾日走訪澳門。習近平強調，25年來，具有澳門特色的一國兩制實踐，取得舉世公認的成功，展現出勃勃生機和獨特魅力，「國家發展日新月異，勢不可擋，澳門發展厚積薄發，未來可期。」

