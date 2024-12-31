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陸軍工大爆發！四川艦、六代機超前　各國加速「空中作戰」軍備賽

▲▼解放軍076型兩棲攻擊艦的首艦「四川艦」。（圖／翻攝CCTV）

▲解放軍076型兩棲攻擊艦的首艦「四川艦」。（圖／翻攝CCTV）

記者任以芳／綜合報導

大陸自主研發兩棲攻擊艦四川艦下水、「中國六代機成功首飛」傳聞，中國大陸軍工年底「大爆發」成為外界關注的熱點。不止中國大陸研發軍武，日英義日前已經宣佈將聯合研制新一代未來戰鬥機「全球作戰空中計劃」（GCAP），法德西三國也提出「未來空中作戰系統」（FCAS），各國進入軍備競賽競爭期。

據《澎湃新聞》報導，12月29日上午，由中國大陸自主研制建造的首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」正式出塢，意味著該艦自27日下水之後，整船主體建造已經完成，將進入下一階段的舾裝和調試工作。包括近日有關「國第六代戰鬥機成功首飛」的傳聞也成為外界關注的熱門話題。

四川艦是海軍新一代兩棲攻擊艦，滿載排水量4萬多噸，設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備、坦克裝甲車輛、登陸艇以及登陸作戰部隊為主的兩棲戰艦，主要執行立體登陸作戰，地位僅次於航母，是海軍裝備體系中的關鍵裝備。

美國《海軍新聞》報導指出，四川艦在兩棲攻擊艦「獨步」全球地配備電磁彈射器，可以不受限制地搭載多型固定翼戰鬥機。而「美國」級兩棲攻擊艦雖然也有全通式飛行甲板，但沒有電磁彈射裝置。

五角大樓12月發佈的「中國軍力報告」也多次提到了076型兩棲攻擊艦。美媒認為，四川艦下水進一步反映了中國大陸強大的造船能力，以及日益加快的建造大型軍艦的速度，顯示出解放軍為實現武器裝備現代化和增強其在所有領域的能力而做出的更多努力。

▲▼疑大陸六代機試飛畫面流出 雙座保密階段殲20伴飛。（圖／翻攝自微博）

▲大陸六代機試飛畫面疑似流出，有殲-20伴飛。（圖／翻攝自微博）

除了四川艦，中國大陸的航空裝備發展與備受關注。《環球時報》引述美媒《動力》網站稱，社交媒體於本月26日上流傳的照片和影片顯示，中國大陸當天成功試飛了一款高性能有人駕駛第六代隱身戰鬥機，並由殲-20戰鬥機伴飛。

《動力》網站刊文認為，這款中國新型戰鬥機在沒有加油機支持的情況下，「遠離基地的空域進行長時間盤旋，對美國加油機、運輸機、預警機、偵察機以及前沿部署的盟軍艦艇和地面部隊都有實際影響。」

2024年底是中國大陸軍工成果大爆發，美國也加快軍備競賽腳步。美國的第六代戰鬥機項目包括美國空軍的「下一代空中優勢」（NGAD）和美國海軍的F/A-XX下一代戰鬥機項目，其中，NGAD按計劃將在2030年左右服役，取代美國空軍現役的F-22隱形戰鬥機。

《澎湃新聞》引述《防務新聞》週刊網站報導稱，NGAD戰鬥機項目遇到成本暴漲的問題，今年夏天，空軍暫停該計劃擬議中的合同簽約，並啓動了對「下一代空中優勢」計劃及其整體空中優勢戰略的審查，以找出是否有實現其目標更經濟的方法。

另外，目前，日英義已經宣佈將聯合研制新一代戰鬥機「全球作戰空中計劃」（GCAP），該項目以英國2018年提出的「暴風」六代機計劃為基礎研發，結合英國、日本和義大利的最新航空技術成果，目標是在2035年前部署這款未來戰鬥機。法德西三國也提出了新一代戰鬥機計劃——「未來空中作戰系統（FCAS）」，相關開發工作計劃在2035年之前完成。

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關鍵字：

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