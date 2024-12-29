解放軍兩棲攻擊艦「四川艦」出塢　將展開舾裝和調試

▲解放軍076型兩棲攻擊艦「四川艦」。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍076型兩棲攻擊艦的首艦「四川艦」29日正式出塢，這意味著整船主體建造已經完成，將進入下一階段的舾裝和調試工作。

076兩棲攻擊艦滿載排水量4萬多噸，設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，並應用電磁彈射和阻擋技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。

根據《央視新聞》報導，大陸軍事專家杜文龍表示，有了兩棲攻擊艦，特別是以076、075為主的這種作戰編隊，解放軍登陸方式將圍繞立體登陸，「之前都是通過坦克，包括其它渡海裝備向灘頭衝擊，現在可以把直升機、無人機、新型固定翼艦載機一並在甲板上起飛，對目標進行高精度打擊。」

杜文龍指出，登陸速度也會明顯提高，之前航渡速度和飛行器在天上飛行的速度相比有巨大落差，「如果短時間內能夠對對方的海岸線施加強大的軍事壓力，特別是在前沿縱深同時施加強大的軍事壓力，打擊力度將會進一步提高。」

杜文龍說，發起攻擊的位置也會進一步遠離對方海岸，讓對方無法對自己構成影響，「所以很多國外把兩棲攻擊艦的登陸作戰叫『超越地平線作戰』，這種攻擊方式和傳統的登陸作戰相比有巨大變化。」

076是大陸首型採用電磁彈射的兩棲攻擊艦，杜文龍說，若能將攻擊型、偵察型的無人機在076上通過電磁彈射升空，今後這艘兩棲攻擊艦就會變身全球第一艘電磁彈射「無人機航母」，打擊範圍和打擊效果將明顯提升。

對於076與前一型075的差別，杜文龍指出，從總體能力來看，無論是排水量、外部尺寸都有明顯提高與發展，首先艦載機數量和型號會明顯增加。

杜文龍還說，由於尺寸較大，076可攜帶更多的重型裝備，像氣墊登陸艇，包括兩棲艦艇，有更大的容量，登陸作戰兵力規模方面將有巨大的躍升與發展，「所以從兩棲作戰的基本能力去看，它可以在更遠的地點、以更加立體的方式完成兩棲作戰任務。」