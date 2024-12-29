　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍兩棲攻擊艦「四川艦」出塢　將展開舾裝和調試

▲▼解放軍076型兩棲攻擊艦的首艦「四川艦」。（圖／翻攝CCTV）

▲解放軍076型兩棲攻擊艦「四川艦」。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍076型兩棲攻擊艦的首艦「四川艦」29日正式出塢，這意味著整船主體建造已經完成，將進入下一階段的舾裝和調試工作。

076兩棲攻擊艦滿載排水量4萬多噸，設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，並應用電磁彈射和阻擋技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。

根據《央視新聞》報導，大陸軍事專家杜文龍表示，有了兩棲攻擊艦，特別是以076、075為主的這種作戰編隊，解放軍登陸方式將圍繞立體登陸，「之前都是通過坦克，包括其它渡海裝備向灘頭衝擊，現在可以把直升機、無人機、新型固定翼艦載機一並在甲板上起飛，對目標進行高精度打擊。」

▲▼解放軍076型兩棲攻擊艦的首艦「四川艦」。（圖／翻攝CCTV）

杜文龍指出，登陸速度也會明顯提高，之前航渡速度和飛行器在天上飛行的速度相比有巨大落差，「如果短時間內能夠對對方的海岸線施加強大的軍事壓力，特別是在前沿縱深同時施加強大的軍事壓力，打擊力度將會進一步提高。」

杜文龍說，發起攻擊的位置也會進一步遠離對方海岸，讓對方無法對自己構成影響，「所以很多國外把兩棲攻擊艦的登陸作戰叫『超越地平線作戰』，這種攻擊方式和傳統的登陸作戰相比有巨大變化。」

076是大陸首型採用電磁彈射的兩棲攻擊艦，杜文龍說，若能將攻擊型、偵察型的無人機在076上通過電磁彈射升空，今後這艘兩棲攻擊艦就會變身全球第一艘電磁彈射「無人機航母」，打擊範圍和打擊效果將明顯提升。

對於076與前一型075的差別，杜文龍指出，從總體能力來看，無論是排水量、外部尺寸都有明顯提高與發展，首先艦載機數量和型號會明顯增加。

杜文龍還說，由於尺寸較大，076可攜帶更多的重型裝備，像氣墊登陸艇，包括兩棲艦艇，有更大的容量，登陸作戰兵力規模方面將有巨大的躍升與發展，「所以從兩棲作戰的基本能力去看，它可以在更遠的地點、以更加立體的方式完成兩棲作戰任務。」

▲▼解放軍076型兩棲攻擊艦的首艦「四川艦」。（圖／翻攝CCTV）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
南韓空難！一票人搭機心慌　他曝全球最安全「台灣1家航空」入榜
快訊／尋獲177具遺體「只差2人」！濟州航空墜機
濟航空難　南韓演藝圈集體哀悼！
濟州航空2倖存空服員傷勢曝光
快訊／3000萬保金「黃國昌借的」！柯文哲嘆：再提高就要賣地
濟航空難起亞虎等體育圈人士在機上　SBS主播發文
黃國昌旁聽羈押庭　曝北檢「唯一新亮點」
僅2人生還　倖存空服員還原生死瞬間！
快訊／沈慶京、李文宗羈押庭已結束
快訊／檢要柯文哲解釋「1500萬」　就算1億交保難防串供

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸竄改日外長會談內容？北京：盼正視歷史、開闢未來

解放軍兩棲攻擊艦「四川艦」出塢　將展開舾裝和調試

中澳貿易停戰　首批澳洲龍蝦飛抵上海

全球最快！陸發表CR450高鐵列車　時速可達400公里

樊振東不滿WTT強制參賽規定：從未被告知過退賽要罰款

陸公布2025年關稅調整方案　ECFA繼續實施

廣西南寧滿地垃圾　傳清潔工「遭欠薪數月」不幹了

香港海上餐廳「太白海鮮舫」2026年復業　將推出《食神》佛跳牆！

寧德時代否認減產磷酸鐵鋰　強調「新能源市場發展良好」

樊振東、陳夢接連退出世界排名！世界乒聯6點回應了

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

【李多慧衝小琉球浮潛】淋浴炸「超兇身材」看得臉紅心跳XD

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

【老婆永遠是對的】老婆報路比左喊「右轉！」老公給台階下：好

陸竄改日外長會談內容？北京：盼正視歷史、開闢未來

解放軍兩棲攻擊艦「四川艦」出塢　將展開舾裝和調試

中澳貿易停戰　首批澳洲龍蝦飛抵上海

全球最快！陸發表CR450高鐵列車　時速可達400公里

樊振東不滿WTT強制參賽規定：從未被告知過退賽要罰款

陸公布2025年關稅調整方案　ECFA繼續實施

廣西南寧滿地垃圾　傳清潔工「遭欠薪數月」不幹了

香港海上餐廳「太白海鮮舫」2026年復業　將推出《食神》佛跳牆！

寧德時代否認減產磷酸鐵鋰　強調「新能源市場發展良好」

樊振東、陳夢接連退出世界排名！世界乒聯6點回應了

人氣20歲日女團唱台南跨年：我很辣～　母交代「要跟2PM俊昊合照」

不是腰圍！身體「1處」太粗易中風猝死　醫示警：快檢查

過溪時胸悶！大甲溪上游釣客突心肌梗塞　消防員擔架運過河送醫

台股連5賣！國銀今年來淨減98億　增持海外債券1370億

南韓演藝圈集體哀悼！韓版《不能說秘密》記者會取消　玄彬、宋仲基跟進

快訊／尋獲177具遺體「只差2人」！濟州航空墜機

帥過頭指「橋頭千萬不要買」引熱議　網友：千萬以下可以買？

陸竄改日外長會談內容？北京：盼正視歷史、開闢未來

濟州航空2倖存空服員傷勢曝光　轉送首爾醫療機構

分析／財劃法點燃高市長選戰　黃捷捉對廝殺柯志恩搏參選聲量

目睹歐巴路邊嘟嘴狂自拍賣萌 戲精妹掩面睜大眼等看好戲XD

大陸熱門新聞

隔天辦婚禮「主管突不准假」　新娘曠職被開除！公司GG了

樊振東、陳夢退出世界排名　世界乒聯回應

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

每天只睡5小時！16歲少年「頭禿了」

「日文0基礎」！他靠4545支A片自學　通過N2檢定：謝謝女優

號稱匹敵GPT-4o　陸AI模型訓練僅558萬美元

全球最快！陸發表時速400公里高鐵列車

樊振東：從未被WTT告知過退賽要罰款

廣西南寧滿地垃圾　傳清潔工遭欠薪不幹了

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

香港太白海鮮舫預計2026年復業

陸公布2025年關稅調整方案　ECFA繼續實施

墜江最後8秒曝光　網：跟女駕駛道歉

寧德時代否認減產　強調新能源市場發展良好

更多熱門

相關新聞

解放軍076兩棲攻擊艦下水　配備電磁彈射

解放軍076兩棲攻擊艦下水　配備電磁彈射

《央視》報導，中國大陸研發建造的兩棲攻擊艦076的首艦27日上午在上海滬東中華造船廠下水，命名為「四川艦」，舷號為51。

低調對台軍演？　陸國防部：兵無常勢、水無常形

低調對台軍演？　陸國防部：兵無常勢、水無常形

從烏俄衝突學經驗 保利科技曝政府訂購百萬架「自殺式無人機」

從烏俄衝突學經驗 保利科技曝政府訂購百萬架「自殺式無人機」

陸網傳全球最大噸位076兩棲攻擊艦將下水 備電磁彈射可搭載無人機

陸網傳全球最大噸位076兩棲攻擊艦將下水 備電磁彈射可搭載無人機

陸籍男子駕快艇闖淡水河　二審仍判8月

陸籍男子駕快艇闖淡水河　二審仍判8月

關鍵字：

解放軍076四川艦兩棲攻擊艦出塢

讀者迴響

熱門新聞

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩

快訊／韓消防：除獲救2人　其餘179人恐全罹難

即／乘客全罹難！消防：救援轉為「遺體搜索」

即／南韓客機墜毀　181人生死不明

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

韓乘客「我該講遺言嗎」下秒失聯

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

即／濟州航空客機墜毀「乘客國籍」曝光！

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

濟州航空墜毀62死　空服員獲救最新談話曝

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

即／韓181人客機機腹著陸「墜毀瞬間」曝！

韓職棒「起亞虎」多名相關人員也在機上！

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

更多

最夯影音

更多

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面