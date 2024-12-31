▲全台最大場！台中跨年晚會估湧20萬人潮，歌迷衝現場搶卡位。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

迎接2025年到來，台中跨年晚會即將在傍晚6點鐘在台中水湳中央公園登場，市府預估晚間將湧入20萬人潮，稍早開放排隊歌迷入場，大批民眾直衝奔跑到舞台前，就為了近距離欣賞喜愛的偶像表演。

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▲台中跨年晚會6點開始暖場表演，7點鐘由玖壹壹開場。（圖／台中市政府提供）



台中市新聞局長欒治誼表示，台中跨年晚會晚間6點開始暖場表演，7點由台中天團玖壹壹開場，10點30分後將有｢金曲歌后」蔡健雅演出，以及韓國「OST妖精」輝人（Whee In）、人氣樂團告五人接力壓軸。跨年倒數後，人氣男團五堅情W0LF（S）緊接登場，陪伴歌迷共度新年。

欒治誼指出，此次卡司陣容華麗堅強，除了蔡健雅、韓星輝人（Whee In）及全員合體的五堅情、告五人、玖壹壹等，還有Ozone、芒果醬Mango Jump、血肉果汁機、高爾宣OSN、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、固定客、SCOOL、派偉俊Patrick Brasca、Spark皇毅、PIZZALI、蓋兒GAIL、ANGIE安吉、Double K-風情萬種KTV，18組藝人接續開唱，搭配180秒高空璀璨煙火秀，陪伴粉絲們一起迎接蛇年。