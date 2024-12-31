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義大跨年煙火交通懶人包！開車凌晨1點半才能離場　6大觀賞區曝

▲義大世界999秒煙火，為全台最長跨年煙火秀。（圖／義大世界提供）

▲義大世界999秒煙火，為全台最長跨年煙火秀。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

今天是跨年夜，全台最長跨年999秒煙火秀就在高雄義大世界，業者今年特別採用西班牙頂級煙火彈，色彩更加鮮豔亮麗，預料吸引大批人潮前往觀賞。義守大學為煙火觀賞點，晚間6點後將開放民眾進場卡位，附近路段也將於晚間8點啟動交通管制，汽機車深夜11點20後不可出城，待煙火施放畢後，接駁車、機車採第一梯次散場，汽車最快則於凌晨1點30分啟動第二梯次散場。

義大世界跨年煙火秀已邁入第16年，為全台知名跨年活動之一，今日雖是上班日，但仍有不少民眾提前安排跨年行程，義大天悅飯店、義大皇家酒店跨年住房僅剩零星數量，義大遊樂世界摩天輪跨年專案則是銷售一空。

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今年中低空煙火特別採用西班牙頂級煙火彈，色彩更加鮮豔亮麗，重現經典的環場跑動煙火，升級版震撼演出。此外還有光之柱煙火更是一大亮點，煙火如同光柱般直衝天空，充滿力量與希望有民眾最期待的高空煙火，有數百枚高空煙火彈點亮夜空，璀璨又耀眼。

▲義大跨年煙火秀最佳觀賞點。（圖／義大世界提供）

▲義大跨年煙火秀最佳觀賞點。（圖／義大世界提供，點圖可放大）

義守大學作為煙火觀賞點，將於今日晚間6點後開放民眾進場，預期將吸引愛好攝影的民眾前來卡位。特別是綜合教學大樓(百階)、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮以及大門旁草皮，6大區皆是往年最佳觀賞點。

入城交通部分，義大世界周邊將啟動三階段交通交通管制。第一階段視園區的停車空間適時調整，若停車空間屆滿，就會啟動管制自小客車進場，並於晚間8點起進行汽車入內管制、晚間11點進行機車入內管制。

第二階段散場部分，凌晨12點至於1點30分，先由接駁車、機車散場，最後才輪到自小客車，最快於凌晨1點30分可離場，車輛離場也有指定動線，請駕駛人配合交管。

▲義大世界跨年煙火秀交通管制資訊。（圖／義大世界提供）

▲義大世界跨年煙火秀交通管制資訊。（圖／義大世界提供）

此外義大世界也提供免費接駁及大眾運輸服務，晚間6點至11點，在全聯仁武水管店前設置接駁點，提供免費接駁專車至義大世界，附近也設有免費停車場的服務。

散場時，於義守大學旁第一停車場提供免費接駁返回仁武接駁點之外，另加開義大客運(正常收費)至高鐵左營站，方便民眾轉乘捷運返家。

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