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獨／高中女疑中毒亡！曾關注某化學物　高大成：一點點就致命

▲▼法醫高大成。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中女高中生在家中出現中毒反應，送醫後宣告不治。死者生前關注某種化學物質。（圖／資料照）

記者游瓊華／台中報導

台中驚傳一名林姓女高中生昨（30）日於家中被發現躺在床上，像中毒般口吐白沫、不斷抽搐，但送醫宣告不治。據悉，林女生前曾被發現關注某種化學物質，檢方相驗已結束，並抽血檢驗是何種藥物或化學物質致死。至於外傳林女生前不堪同學排擠才會走上絕路，對此校方也駁斥此說法。

據悉，昨天清晨5點多林女家人發現她躺臥床上，口吐白沫還頻頻抽搐，疑似中毒，也無意識，嚇得趕緊報警，警消獲報之後前往現場，並將林女送醫，但急救之後仍回天乏術。

林女生前曾經關注某種化學物質，法醫高大成提到，女學生關注的化學物質，只要一點點就會引發中毒症狀，甚至死亡；但警方未在其房間內發現藥罐、藥袋或是相關化學物質容器，兩者是否相關，還有待釐清。

此外，林女也曾向同學透露想不開，還跟家人訴苦，在校遇到同學排擠以及課業問題，但後者說法遭校方否認。校方指出，女學生在校內表現正常，並非輔導室個案，出缺勤也無異狀，但生前曾向同學透露輕生念頭，之後將視家屬需求積極協助，另實際事發原因尚待檢警調查釐清。

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