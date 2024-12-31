小兒麻痹「遇車禍又罹癌」　朴子就業中心助她圓購屋夢

▲▼ 六嘉國中圖書館60歲身障蕭玉華(圖右)踏穩職涯每一步，靠努力圓購屋夢 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「我的人生就像八點檔戲劇，高潮迭起卻也充滿溫暖和奇蹟」年近60歲蕭玉華這樣形容自己的人生，經歷過婚姻破裂、健康重創與經濟困窘的重重打擊，在逆境中重新站穩腳步，尋求朴子就業中心的協助，順利至嘉義縣立六嘉國中擔任圖書館工友，更憑藉自己的努力及堅毅，穩定就業四年多，完成買下人生中第一棟房子的夢想，更彰顯出「不向命運低頭」的生命價值。

玉華來自東石鄉掌潭村，兒時曾患有小兒麻痺，右腳萎縮影響行動，但她並未怨天尤人，畢業後原在北部工作，但因其丈夫沉迷賭博，最終將房子法拍而走向婚姻終結，積蓄已無法負擔生活，於是玉華回到嘉義故鄉暫住友人房屋；然而命運捉弄人，曾在返家途中遭遇車禍傷及右腳，造成嚴重粉碎性骨折，行動能力大幅受限，甚至必須輪椅輔助，腳傷期間更被診斷出乳癌，一度萌生輕生念頭。

玉華面對重重挑戰，堅強的意志力告訴自己不能倒下，選擇求助朴子就業中心，晤談中得知玉華求職路上面臨不少挑戰，儘管擁有基礎的電腦能力，但只有國中畢業的學歷受限，造成求職道路上屢屢碰壁，也曾嘗試找作業員、清潔等低技術性工作，但往往因行動上緩慢且需仰賴輪椅而造成工作上許多不便，所幸玉華未氣餒，在就服員鼓勵與她積極尋職下，終於順利錄取圖書館管理員的工作。

起初玉華在圖書館工作，擔心學生會對她的外貌持異樣眼光，也曾因為語氣溫柔，常遇到學生借書時間已逾期，催促歸還卻不理會的態度，導致對學生互動感到迷惘，於是她積極請教其他師長，逐漸融入校園生活，如今她不僅是學生口中的「圖書館阿姨」，更是校園中一股溫暖的力量，為孩子們帶來正向的生命教育；六嘉國中鄭老師大方談到玉華，不僅讚賞她能快速進入工作狀況，還提到她在圖書館的管理工作上，展現出的細心與責任感，回想當時圖書館剛建立不久，玉華在整理書籍時，發現部分桌角設計較為尖銳，可能對學生造成安全隱患，因此建議學校為桌角加裝防撞條或進行圓角處理，以營造更安全的學習環境；更透露曾有畢業學生在畢業典禮後，對他們口中的「圖書館阿姨」感到依依不捨，她在工作上付出及努力，深獲師生的肯定。

朴子就業中心主任張春美指出，玉華受到先天性及後天影響，使她求職上不順遂，但她未放棄自己，在勞動部為鼓勵雇主能聘僱弱勢民眾的意願，推動「職場學習及在適應計畫」、「僱用獎助措施」、「婦女再就業」等計畫，補助雇主亦或是員工，都能減輕企業的用人負擔及提高民眾就業動機，更多補助資訊歡迎搜尋ＦＢ（Craftsman Puzih 朴職人）洽詢朴子就業中心，電話05-3621632。