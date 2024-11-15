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勞動署多元就業方案　八年級餐飲系畢業生轉型行銷人

▲▼ 從餐飲跨足行銷新領域 多元就業計畫助青年開創職涯新天地。（圖／朴子就業中心提供）

▲雅雅參與多元就業開發方案，在協會幹部的支持下，她負責協會的粉絲專頁經營，更參與商品文宣與海報設計。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

出生於雲林縣口湖鄉的八年級生王紘雅（雅雅），從小就在純樸庸懶的小漁村長大，但求學階段伴隨著母親工作需求，舉家搬遷到嘉義市，她期待學習更多行政與設計技能及培養創新思維，就在朴子就業中心的協助下，成功參與多元就業開發方案，成為嘉義布袋社團法人台灣西海岸發展協會的商品行銷暨導覽推廣人員。

透過「做中學」的培訓方式，雅雅在執行計劃期間快速成長，不僅有效經營協會的粉絲社群，設計商品文宣與海報，甚至能主動拜訪商家洽談合作，她以工作的每一項任務作為學習機會，為當地社群注入活力！

▲▼ 從餐飲跨足行銷新領域 多元就業計畫助青年開創職涯新天地。（圖／朴子就業中心提供）

▲雅雅(圖右)談到曬黑的膚色是她努力工作的證明，透過與遊客的互動能力與解說技巧，為當地社群注入活力。（圖／朴子就業中心提供）

畢業於吳鳳科技大學餐飲學系，畢業後從事早餐店工作1年多的雅雅，總是要在清晨天未亮時趕著去上班，休假和朋友聚會時發現自己對未來規劃沒有藍圖，使她萌生轉職的念頭；雅雅並非希望跳脫傳統餐飲業，且自覺其技能缺乏明顯優勢，也渴望回到鄉村地區，希望可以尋找提供行政、設計等技能學習，增加就業的選擇性。

經由朴子就業中心的協助下，投入「多元就業開發方案」，成為台灣西海岸發展協會商品行銷暨導覽推廣人員。雅雅笑著說「曬黑的膚色是我努力工作的見證！」，她在工作中不僅發掘並協助商家提升競爭力，還負責當地文化推廣及商品銷售能力的增進，每當看到遊客滿載而歸，便成為她持續努力的動力來源。

▲▼ 從餐飲跨足行銷新領域 多元就業計畫助青年開創職涯新天地。（圖／朴子就業中心提供）

▲雅雅(圖中)經「海上巴士無人沙灘」的遊程導覽，藉由與遊客的互動能力與解說技巧，提升口語訓練、專業導覽技巧、地方歷史文化的深入了解及在地故事的培訓。（圖／朴子就業中心提供）

雅雅對設計及行政工作充滿熱情，在幹部的支持下，她負責協會的粉絲專頁經營，更參與商品文宣與海報設計，為了協助雅雅適應與提升能力，協會提供口語訓練、專業導覽技巧、地方歷史文化的深入了解及在地故事的培訓，使她逐步掌握導覽技巧，並能進行「海上巴士無人沙灘」的遊程導覽，不斷提升與遊客的互動能力與解說技巧；而協會執行的多元就業計畫旨在布袋地區的休閒與遊程服務整合，透過與在地廠商及店家洽談合作，結合不同商家的資源，共同打造旅遊與生產的關係鏈，實現共好共榮的目標，為了提升布袋地區的能見度，協會定期舉辦節慶及市集活動，將當地的特色物產及人文推廣出去，讓更多人都能感受到布袋的文化與自然魅力，不僅促進了當地經濟發展，也加深了社區居民的歸屬感，進一步強化了地方連結。

朴子就業中心主任張春美表示，勞動部多年來推動「多元就業開發方案」，輔導民間團體發展，除了推動地方特色產業、公益福利、社會創新及地方創生等功能，並提供特定對象工作機會，提升中高齡者、二度就業婦女及身心障礙者等族群就業能力，至今雲嘉南分署與民間團體攜手合作，已經執行近2,000個就業計畫，創造逾13,000個職缺成功協助上萬名弱勢者順利就業，進而提供民眾穩定就業，歡迎有求職需求的失待業民眾洽所屬各就業中心，詳情可上雲嘉南分署網站查詢。

 
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