雲嘉南分署中高齡續職講座　助55+銀世代跨越人力斷層職場續航

▲此次交流會藉由已在企業的中高齡、高齡者擔任種子，用過來人經驗闡述中高齡如何尋找職場突破口，並建立享受工作的樂觀心態，激勵更多同年齡層的人續留職場。（示意圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

再3個月，45歲以上將占過半人口，人口紅利就快消失了！意謂著勞動市場正當面臨勞動力人口嚴重短缺的狀況。為了讓經驗豐富的中高齡及高齡勞工能夠持續發揮他們的價值，成為穩定企業生產力的關鍵，勞動部雲嘉南分署朴子就業中心即將24日14時至16時在嘉藝點水道頭文創聚落輔導中心(嘉義縣朴子市山通路14號)舉辦「友善職場環境續航銀世代」交流會，當天將邀請續留企業的高齡勞工朋友現身分享繼續就業成功秘訣，及如何開創人生下半場職業新篇章，透過分享交流會的效應促進高齡勞工再展長才。

▲朴子就業中心將於10月24日在嘉藝點水道頭文創聚落輔導中心舉辦「友善職場環境續航銀世代」交流會。（圖／朴子就業中心提供）

退休並不意味著一定要完全離開職場，人生下半場不一定要選擇僅能養家餬口的工作，在職涯的轉捩點可以重新盤點自己的人格特質、專長或興趣，做一份讓自己開心並充分展現自己價值的工作，進而得以穩定繼續留在職場。這場交流會，期待藉由已在企業的中高齡、高齡者來擔任種子的角色，用豐富過來人的經驗闡述中高齡如何尋找職場突破口，並從中建立享受工作的樂觀心態，進而激勵更多同年齡層的人才能續留職場，也與事業單位共同營造友善中高齡者及高齡者的職場環境，共創雙贏的局面。

朴子就業中心主任張春美談到，勞動部為鼓勵45歲以上依法退休者，或55歲以上民眾重返工作職場，2024年推出「55PLUS壯世代就業獎勵」凡符合前述條件民眾，離開職場滿3個月，並透過公立就業服務機構推介就業成功，工作滿90天便可請領獎勵金，全時工作3萬元，部分工時工作1萬5000元，最多領取二次。如欲了解更多就業獎勵金補助資訊，歡迎有興趣的民眾踴躍報名「友善職場環境續航銀世代」交流會(https://forms.gle/7oxxdtFD4Dg29KPe7)或洽詢朴子就業中心05-3621632。