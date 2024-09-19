職場學習及再適應+僱用獎助措施　助力二就婦女重回職場

▲▼吳玉媚有9年主管經驗，重回職場放下身段從基層做起獲調薪肯定 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

56年次吳玉媚，3年前面臨先生意外離逝，獨自1人承擔扶養2名在學子女的經濟重擔，內心深受打擊的她，悲痛心情嚴重影響身心健康，因此離開9年量販店的工作，在待業1年半後，尋求勞動部雲嘉南分署朴子就業中心協助，運用「職場學習及再適應」及「僱用獎助措施」成功在耀弘通運股份有限公司擔任行政助理工作，剛錄用期間公司友善地給予玉媚學習適應期，玉媚發揮多年量販店管理、客服及倉儲管理實務經驗及中高齡具備的軟實力，快速地勝任工作，至今已穩定就業1年半。

原本在量販店擔任營運主管的玉媚，主要工作是人員管理及商品進行進銷存管控，另外也須經常性支援外場上下架補貨，但因隨著年紀的增長身體逐漸退化及2年前親人驟世，使她毅然決然離開9年的量販店的工作。在失業1年半期間眼看家中經濟已捉襟見肘，曾試著自己投遞履歷找工作，但年齡成為自己面試中的隱形門檻，這不僅打擊自信，還加劇了焦慮和沮喪。在朴子就業中心就服員吳永吉就業關懷，發現玉媚待業期間求職並不順遂，讓她內心有強烈的無力感、挫敗感，在經過多次的職涯諮詢，盤點出玉媚在過去工作中所累積的硬實力與軟實力，於是運用「職場學習及再適應」及「僱用獎助措施」推介至嘉義太保耀弘通運股份有限公司從事行政助理工作。雖然玉媚現在彎腰從基層做起，但她具備倉儲管控及與廠商客戶溝通的經驗，她堅定相信「調薪的秘訣就是：多做、多爭取」，至今不但穩定就業1年半，也成功為自己爭取加薪。

耀弘通運股份有限公司人事主管陳小姐提到，玉媚是一位不可多得的人才，曾擔任服務業主管工作，但她卻願意以學習的心態打掉重練，她在工作上發揮了工作技能實戰力，也具備了「溝通表達」、「主動積極」、「抗壓性」的軟實力，非常肯定玉媚在工作上的表現，且為了留住這樣中高齡優秀人才，在半年後直接給予加薪3%的鼓勵。

朴子就業中心主任張春美表示，玉媚從職場迷惘到職涯新起點的轉折，是非常成功的案例，也是勞雇雙方皆贏的情況；公立就業服務機構推動「職場學習及再適應計畫」是為鼓勵雇主聘僱中高齡以上及二度就業婦女等特定對象，幫助其在職場上有緩衝時間逐步適應，最長補助雇主3個月的職場學習及再適應津貼及行管輔導費，減輕企業的用人負擔；而「僱用獎助措施」是希望能提高雇主僱用弱勢民眾的意願，透過公立就業服務機構所推介的失業滿30日以上特定身分勞工，將補助雇主每人每月9千至1萬5千元的獎助費用、最長發給12個月，歡迎洽詢朴子就業中心05-3621632瞭解更多資訊。