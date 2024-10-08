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為民眾打造求職利器！　朴子就業中心AI課程提升職場競爭力

▲▼ 從零基礎到求職利器！朴子就業中心教你使用AI提升職場競爭力 。（圖／朴子就業中心提供）

▲隨著AI技術的興起，朴子就業中心邀請到葉瑞琪老師現場為民眾講解ChatGPT的基礎操作與應用。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024年被譽為AI元年，隨著人工智慧（AI）技術的潮流快速興起，勞動部雲嘉南分署朴子就業中心於今(8)日舉辦「AI時代不可獲缺的關鍵能力」就業促進活動，此次活動特別邀請到職涯好薪情創辦人葉瑞琪老師，為現場民眾講解ChatGPT的基礎操作與應用，以及運用AI的工具，如何撰寫出優質的履歷，許多未曾接觸過AI的參與者紛紛表示受益良多，並對於在這個快速變遷的科技時代，如何強化職場競爭力有了更深層次的思考。

▲▼ 從零基礎到求職利器！朴子就業中心教你使用AI提升職場競爭力 。（圖／朴子就業中心提供）

▲現場民眾潘小姐(右一）說到，平時聽到AI相關的報導，但一直沒有機會深入了解或實際操作，此次契機使他接觸到了AI，在對話訊息中輸入指令後，馬上可以直接歸納重點 。（圖／朴子就業中心提供）

「沒想到AI如此有趣，原本以為很複雜，實際操作卻出奇簡單！」現場一名29歲潘小姐大方分享，各行各業都搶搭AI風潮，雖然平時經常在新聞或雜誌上聽到AI相關的報導，但一直沒有機會深入了解或實際操作學習，直到此次契機使他接觸到了AI，透過課堂上老師實戰教學，讓學員運用目前最夯的AI工具ChatGPT，在對話訊息中輸入指令後，馬上可以直接歸納重點，甚至能使用更多詞彙來加強表達，在課堂上小試身手後令她嘖嘖稱奇!

另一名51歲黃小姐也表示，求職面試總是讓人感到不安，但這堂課讓她知道原來現在連「面試」都可以由 AI 處理，透過一對一模擬面試，ChatGPT能即時抓出她的不足之處，還能透過來回的溝通，提升自身的面試技巧及自信心，更在課程的最後環節能夠藉由履歷健檢，讓AI盤點履歷中的個人成就，協助強化個人履歷展現出更豐富的工作經驗及個人優勢。

朴子就業中心主任張春美指出，數位學習正在崛起，AI 人工智慧就一直是被廣泛討論的話題，然而AI的快速發展對就業市場帶來了巨大變革，許多重複性工作逐漸被自動化取代，但這也創造了新的機會，特別是在數據分析、機器學習、AI應用開發等領域，要跟上這股潮流，應持續學習與AI相關的技能，增加自身的職場競爭力，才能在不斷變化的市場中保持優勢，未來就業中心將持續開辦相關AI課程，如民眾亦有興趣，歡迎洽詢朴子就業中心05-3621632，或FB社群搜尋「朴職人」即可得知更多資訊。

 
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