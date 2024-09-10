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勞動部鼓勵婚育女性重返職場　嘉義縣徵才活動開跑

▲▼ 勞動署推動女性重回職場 。（圖／朴子就業中心提供）

▲▼ 勞動部「親職DIY暨系列徵才活動」推動女性重回職場 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提高婦女因家庭因素退出職場及服務更多中高齡及高齡者、身心障礙者等弱勢失業民眾，勞動部雲嘉南分署朴子就業中心連結轄區內的各鄉鎮市行政單位、民間團體或機構，辦理9場次「親職DIY暨系列徵才活動」，集結16家廠商，釋出170個以上職缺，各場次也邀請嘉藝點水道頭文創聚落的陳熙璇講師及蘇穎成講師聯合授課，凡退出職場180日女性朋友均可免費參加親職DIY活動，參加徵才活動的同時也能親子共學。

▲▼ 勞動署推動女性重回職場 。（圖／朴子就業中心提供）

高齡化與少子化趨勢下，更需要婚育後女性重返職場！根據行政院主計總處2023年所公布我國15歲以上女性勞動力參與率為51.8%，與整體勞動參與率59.2%比較下仍偏低的現象。

9場活動分別在嘉義縣各鄉鎮市舉行，第1場9月13日下午2時在朴子市公所登場邀請到聯華食品、美聯社，其餘場次在太保市公所、義竹鄉東過社區發展協會、東石基督教會、布袋鎮立圖書館、新欣國際陶瓷有限公司、水頭村活動中心、六腳鄉立圖書館及鹿草民俗文化學堂等8處，參與廠商有台灣麥當勞、全家便利商店、中一食品、金實實業、新欣國際陶瓷、品皇咖啡、惟峻實業等16家廠商，其中近九成皆符合婦女職缺，也提供近2成部份工時及工時調整的職缺，鼓勵婦女們積極參與，期待當天經面試後錄取，只要就業滿90日就有加菜金3萬元，現場也有免費DIY手作體驗，希望讓參與的親子滿載而歸。

朴子就業中心主任張春美表示，女性求職朋友常因結婚、生育等家庭因素退出勞動市場，等到想重回職場的時候，常常因自信不足，心態上感到徬徨、技能跟不上工作需求，再就業容易面臨困境等情況，因此勞動部推出的「婦女再就業計畫」，提供自主訓練、再就業獎勵及雇主工時調整等3項獎勵措施，而自主訓練計畫受理時間自113年9月2日至113年12月2日止，鼓勵有意重返職場的婦女回歸勞動市場、穩定就業，9場次活動資訊可搜尋https://fb.watch/uqTKmDG55J/或歡迎洽詢朴子就業中心05-3621632。

 
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