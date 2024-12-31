南投中小學「一師一載具」達陣　6成學生已有專屬平板

▲南投縣中小學「一師一載具、生生有平板」計畫正式啟動，創全國首例。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府繼今年6月完成「班班有大屏」的建置，進一步推動「一師一載具、生生有平板」計畫；縣政府指出，今年度已採購3777台平板並配發給非偏遠地區學校的老師們，成為全國第一個達成全縣中小學教師「一師一載具」的縣市，也已超過6成的學生使用平板進行學習。

「一師一載具、生生有平板」計畫啟動儀式30日在草屯鎮炎峰國小辦理，縣長許淑華、台中教育大學校長暨教育部數位學習推動辦公室執行秘書郭伯臣，及南投縣家長會長協會理事長許福能和多位民意代表都出席觀禮；許淑華隨後進入班級教室與學生進行互動，體驗教師透過觸控大屏及平板進行數位化教學活動，學生們也熱心指導如何操作平板配合學習，過程溫馨有趣。

許淑華說，教部自111年推動中小學數位學習精進方案、推動「生生有平板」政策，但全國迄今配發方式僅偏遠地區學校老師及學生為1人1機，非偏遠地區則依學校班級數六分之一配發，不是每個師生都有機會使用，目前該縣大校常因平板不夠用而造成師生困擾；縣府因此今年再啟動「一師一載具、生生有平板」計畫，讓全縣中小學每位老師和學生不分地域，都能在數位時代擁有平等且高品質的數位學習資源，裨益多元教學，除率全國之先達成「一師一載具」，後續也會編列預算、加速補足非偏遠地區學校，確保孩子都能配發一台專屬的平板。

郭伯臣表示，南投縣近幾年配合教部推動「生生用平板」計畫，成效卓著、載具使用率高於全國使用率，有關學習落後學生或縣市學力檢測成效方面，該縣有用「因才網」學習的學生優於未使用的學生，相信在許淑華大力支持推動下，可積極正向提升孩子學習成效，也符合國際教育趨勢、邁向「生生用AI」的目標。