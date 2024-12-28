當過她高中老師！人夫重逢學生4度車震　3220則訊息曝姦情

▲台中一名已婚高中老師出軌，對象是自己過去的教過的女學生。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人妻在擔任高中老師的丈夫手機中，發現3220則偷情訊息，而小三竟是他們小孩的家庭教師，怒將小三告上法院。小三在審理時辯稱，人夫是她的高中老師，兩人年紀差了20幾歲，不可能交往，不過人夫出庭作證，承認他和小三車震了4次，對時間、地點都指證歷歷。台中地院審理 ，判小三侵害配偶權，應賠償25萬元。可上訴。

正宮主張，小三是一名諮商心理師，也曾擔任她兒子的家庭教師，卻破壞他們家庭，從2023年1月到今年1月底，和丈夫互傳曖昧訊息，甚至多次發生性行為，直到她發現丈夫手機通訊軟體有多達3220則訊息，才知道兩人搞外遇，她因而相當痛苦，提告對小三求償60萬元。

全案審理時，小三辯稱，人夫是她的高中老師，兩人年紀相差20多歲，互動並沒有逾越一般正常異性交往。

不過人夫出庭作證說，今年1月5、13、17日及2月1日下午時，都由他駕駛電動車，並將車停在三民西路二段、華美西街一段路邊停車場，和小三車震。

台中地院審理，法官認為人夫和小三確實在訊息中相約見面，兩人對話內容也常表達關心、愛意、想念之類的親暱對話，並發生多次性行為，審酌正宮為國小教師退休、小三為諮商心理師，月收入約5萬元等情，判小三要賠25萬元。可上訴。