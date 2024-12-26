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聖誕夜街頭隨機殺人！韓17歲少女出門　遭「18歲陌生男」亂刀砍死

▲▼殺人,命案,謀殺,死亡,自殺。（圖／CFP）

▲ 一名少女在家附近遭陌生男性砍死。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓25日聖誕夜發生一起隨機殺人案，一名17歲女學生在家附近遭一名18歲少年持凶器攻擊，傷重不幸身亡，少年則在犯案後企圖自殘，受到輕傷送醫，調查發現兩人案發前素不相識，他隨後被警方緊急逮捕。

綜合《韓民族新聞》等韓媒，慶尚南道泗川警察署26日凌晨0時12分以殺人罪嫌緊急逮捕一名18歲少年，他涉嫌於25日晚間約8時30分，在泗川市一棟公寓前的路邊，持凶器反覆刺傷一名17歲女高中生，導致她送醫急救後仍於當晚不治身亡。

少年犯案後則持凶器企圖自殘，受到輕傷，送醫治療後並無大礙，並在醫院被警方緊急逮捕。

警方調查發現，少年居住地在江原道，去年就讀高中一年級時退學，案發的25日當天獨自前往泗川市，持事先準備好的凶器出現在少女家附近。但兩人在案發前並不認識，案發當天是第一次見面。

少年落網後雖承認「去找她是為了殺她」，但對犯案動機閉口不談，警方對此預計取得少年與死者手機後進行數位鑑識，確認兩人案發前是否在社群平台有所交流，也正調閱案發現場附近監視器畫面，並調查親友等周邊人士與少年病例，預計待初步調查結束後聲請拘捕令。

另一方面，慶南教育廳人士說明，內部調查結果顯示死者生前未涉入任何校園霸凌等問題，「是個平凡、安靜的學生」，目前正與校方討論悼念方式，並等待警方調查結果。

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