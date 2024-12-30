跨年夜低溫探13度　元旦起全台有雨「追曙光碰運氣」

▲明天東北季風增強，東半部及恆春半島有短暫降雨，中部以北低溫下探13度。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

明天迎接跨年，中央氣象署指出，明天東北季風增強，東半部及恆春半島有短暫降雨，中南部到晚間也有些零星降雨，中部以北、東北部低溫下探13度，元旦起受到南方雲系影響，各地降雨機率增加，留意東北部有較大雨勢，因此東北部看曙光要碰碰運氣。

氣象署預報員朱美霖說，今天天氣整體來說多雲到晴狀況為主，降雨並不多，但明天隨著東北季風逐漸增強、水氣增多，各地天氣有轉變，東半部及恆春半島有局部零星降雨，中南部山區到晚間也轉為零星降雨。

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▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

她表示，元旦周三、周四受到南方雲系北移，水氣增多，各地都有降雨機率，尤其基隆北海岸、東半部、恆春半島及中南部山區下雨時間較長，西半部平地也會降雨，周四水氣仍多，迎風面下雨時間偏長，東北部要留意較大雨勢。

她進一步表示，周五下一波東北季風再度增強，水氣偏多，桃園到中南部降雨減緩，但大台北及東半部仍有降雨的情形，中南部山區及南部也有零星降雨。周六仍是東北季風影響期間但水氣減少，周日迎風面水氣又增多，北部、東半部有局部降雨。

▲跨年天氣預測 。（圖／氣象署提供）

跨年天氣，朱美霖指出，明天白天氣溫舒適偏暖，北台灣高溫19度，中南部、花蓮及台東地區約21至25度，中部以北及東北部夜晚低溫約13至14度，其他地區15至17度，感受較涼冷。

她提到，跨年當天迎風面北部及東半部雲量較多，到晚間東北季風增強，水氣略多，各地雲量增加，尤其北部、東半部轉為陰天的型態，中南部山區也會逐漸轉雨。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

朱美霖說，跨年夜預期雨量不會很多，外出注意降雨機率，攜帶雨具備用，東北季風影響風力逐漸增強，盛行東北風，因此觀賞煙火建議以上風處的位置比較好，下風處比較模糊。

元旦看曙光的機率，朱美霖表示，元旦期間正是東北季風影響期間，風力偏強，北部及東北部雲量增多，比較早時間看到日出的東半部雲量多，因此看到曙光要碰碰運氣。