跨年攻略！全台煙火「最佳觀賞點」出爐　秒閃煙霧地雷區

▲跨年夜到101看煙火，選對位置才不會吃進一堆煙。（圖／公關照）

記者李佳蓉／綜合報導

今（31）天是2024最後一天，全台瘋跨年！氣象粉專《天氣風險WeatherRisk》指出，跨年到元旦的天氣將是「逐漸轉差」的趨勢，預估從今晚開始水氣逐漸增多，大台北、東半部會有局部短暫陣雨，其他地區降雨機率也提高。屆時台北101周圍將吹東北風，因此施放煙火時，101西南方的四四南村會成為「煙霧飄散區」，欣賞煙火的視野恐受阻。

▼全台各地跨年煙火秀「最佳觀賞點」與「煙霧飄散區」。（圖／取自氣象粉專《天氣風險WeatherRisk》）

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粉專指出，跨年夜至元旦清晨，受到東北季風增強影響，雖然冷空氣強度有限，但中北部、東北部空曠地區，低溫仍有機會降至12～14度左右；而南部、花東空曠地區，低溫降到14～16度，整體稍有寒意。元旦白天受到雲多有降雨的影響，中部、北部、東北部，白天高溫只有18～20度；南部、花東地區白天溫度也不會明顯上升，約21～23度。

​粉專提醒，元旦白天水氣北上情況將會更明顯，各地預估會是多雲或陰有短暫陣雨的天氣型態，雨量預報雖然不大，但是下雨機率高，「很有可能必須要在陰雨中迎接2025年的第一天。」依照現在預報來看，降雨較多的情況至少要持續至周四、周五才會減少。

不過，周五又會有另一波東北季風南下。粉專表示，到時候北台灣的溫度難以回升，將持續偏冷，中南部降雨停止後陽光露臉，白天溫度相對舒適，到了夜晚、清晨仍偏涼，日夜溫差變化大，仍要留意穿著避免感冒。