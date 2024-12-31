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南韓法院批准「逮捕尹錫悅」！7天內送往首爾看守所　成朴槿惠學弟

▲▼南韓總統尹錫悅16日在首爾龍山總統辦公室召開國務會議。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統尹錫悅三度拒絕回應公搜處的傳喚要求。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂。對此，南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）在3度傳喚尹錫悅到案說明，卻屢遭「不讀不回」，最後決定聲請逮捕令狀。今（31）日，法院正式批准逮捕令狀，規定一周以內執行，送往首爾看守所。

根據《韓聯社》，公搜處認為尹錫悅涉嫌違反刑法上主導內亂罪、濫用職權罪，因此向法院聲請緊急逮捕，為此南韓首爾西部地方法院部長法官李珣衡31日上午正式發布公搜處聲請的逮捕令狀，成為南韓憲政史上第一位遭到聲請逮捕的現任總統，允許逮捕的執行期限至明年1月6日為止。

同時，首爾西部地方法院也針對位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸發布搜索令狀。

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

▲南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

公搜處認為，尹錫悅為了阻止國會通過表決終止戒嚴效力，下令動員軍警封鎖國會、發布違憲且違法的戒嚴令，並在尚未持有令狀的情況下試圖逮捕、拘禁國會議員與中央選舉管理委員會的職員，毀憲亂政的行徑引發暴動。對此，首爾西部法院認可了公搜處的主張。

公搜處關係人士透露，一旦成功逮捕尹錫悅，將會送往位於京畿道義王市的首爾看守所。不過對於到底該於何時執行逮捕計畫，公搜處也回應，目前還在與警方商議中，具體時間點仍未定。

▼尹錫悅過去曾前往大邱拜訪前總統朴槿惠，邀請朴出席總統就職典禮。（圖／路透社）

▲▼尹錫悅12日前往大邱拜訪前總統朴槿惠，邀請朴槿惠出席總統就職典禮。（圖／路透社）

▲朴槿惠離開檢察廳，抵達首爾看守所。（圖／路透社）

▲朴槿惠2017年3月31日離開檢察廳，抵達首爾看守所。（圖／路透社）

據悉，2017年3月底，南韓前總統朴槿惠也曾因收賄等13項罪嫌，被送往首爾看守所拘禁，收容人編號為「503」，當時朴槿惠已經遭到憲法裁判所（憲法法庭）裁決通過罷免，喪失總統身分。

外界擔憂，南韓總統辦公室、總統官邸恐怕不願意配合公搜處執行逮捕作業。對此，總統辦公室警護處強調，將會在合法的程序下，進行總統維安工作。

針對法院同意發布逮捕令狀，尹錫悅的辯護律師團發表聲明稿，認為公搜處並無偵查權，法院所發布的逮捕令狀違反法律且無效，對於此項舉措感到遺憾、難以接受，因此研擬未來將提出停止效力之假處分申請。

▲▼尹錫悅的支持者們前往總統官邸附近舉行集會，反對法院簽下逮捕令。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅的支持者們前往總統官邸附近舉行集會，反對法院簽下逮捕令。（圖／達志影像／newscom）

執政黨國民力量院內代表權性東表示反對，「應該要和現任總統取得溝通，試圖拘禁現任總統之舉動並不太恰當。畢竟，逮捕令狀是針對有串證逃亡之虞者所發布的，但是（尹總統）又無法逃亡，且關於非常戒嚴的相關調查幾乎已經結束，更沒有滅證之虞。事關國格，期盼法院能夠審慎判斷。」

南韓最大在野黨「共同民主黨」則是呼籲，應該立刻執行逮捕令狀。同時，共同民主黨也向國民力量喊話，呼籲別再縱容內亂主謀尹錫悅。

另外，根據韓媒《中央日報》，自從首爾西部法院簽下逮捕令狀後，位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸附近31日上午便得水洩不通，擁護尹錫悅的保守派群眾和粉絲、贊成立刻彈劾與逮捕的民眾分成兩派集結抗議，保守派民眾手持太極旗（南韓國旗）與美國國旗，並在現場唱起南韓國歌。

 ►快訊／3度傳喚拒出席！　南韓法院批准「逮捕尹錫悅」

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