明天迎東北季風「3地雨最多」　下周二還有冷氣團

▲明天新一波東北季風南下，基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫雨機會。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

明天就是跨年，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，明天東北季風南下，基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫雨，下半天到晚間陸續轉為多雲或陰天，對各地跨年活動不至於有明顯影響。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，下周二、三受大陸冷氣團影響，北海岸、基隆至東北角及宜蘭有零星短暫雨。

歐宗學今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明天預計會有新一波的東北季風南下，水氣的量不算多，基隆北海岸、大台北山區、東半部等迎風面的位置會有零星短暫雨機會。

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他進一步表示，西半部則是要注意天氣會逐漸變化，隨著南方雲系持續北上影響，預估下半天到晚間由南而北陸續都會轉為多雲或陰天，山區附近也會有零星短暫雨機會，目前來看對於各地的跨年活動不至於有明顯的影響。

歐宗學說，周三元旦當天持續受到南方雲系影響，各地普遍是多雲或陰天，中南部開始有零星短暫雨，預估山區附近比較明顯。周四影響更大，各地維持陰天，也普遍有降雨機會，範圍會比周三來得更為廣泛，山區的累積雨量也會更多。

他表示，周五水氣才會逐漸減少，西半部由北而南降雨陸續趨緩至停止，南部可能要到入夜才會比較穩定。這幾天預報牽涉到南海低壓系統的動態，南方雲系北上所帶來的水氣多寡、影響時間還有變動調整，要持續追蹤最新的天氣預報。

賈新興在臉書表示，明日東北季風增強，新北山區、東北角至宜花有零星短暫雨。元旦，台中山區及南投有局部短暫雨，晚上至周五受南來水氣增多，全台各地有局部雨。

賈新興提到，下周二（1/7）至下周三（1/8）大陸冷氣團影響，北海岸、基隆至東北角及宜蘭有零星短暫雨，下周三，大台北東側、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨。超過5天預報變動度大，不確定性較高，留意最新預報資訊。