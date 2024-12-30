捕捉白金土魠！40漁船擠爆東吉嶼　重現「小上海」繁華

▲東吉港燈火通明，全是為了捕捉「白金」土魠而來。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

位於澎湖南海的東吉嶼，為澎湖第七大島，於望安島之東，全盛時期居民有3000多人，有「小上海」之稱，如今島上只剩下數十位居民。昨（29）日突湧入3、40艘大小漁船，全是為了捕捉「白金」土魠而來，讓讓東吉港燈火通明。

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每年入冬以後，即是澎湖土魠魚的盛產季節，野生土魠魚年年都會在冬季迴游到澎湖海域，進行補食，因此在澎湖海域所捕獲的土魠魚，體型會特別肥美且接近橢圓形。由於土魠魚出沒時節，正逢東北季風大作，除了出海作業條件苛刻外，有著利齒的土魠魚容易剪斷釣線，讓這種魚更不易捕獲，因此價格高昂，所以許多漁民也戲稱土魠魚為「年終獎金」、「白金」或「過年紅包」。

近來澎湖海象好轉，約有30、40艘大小漁船，昨日下午陸續開進東吉港，入夜後燈火通明，今早出港追逐捕撈土魠，希望能補滿自己的荷包。

東吉島被劃設為「澎湖南方四島國家公園」，含括東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼及周邊島礁，位於澎湖南方海域望安嶼及七美嶼以東，陸域面積約370公頃，海域面積3萬5,473公頃，將於今年6月8日公告為台灣第9座國家公園，也是台灣第2座海洋型國家公園。