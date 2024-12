「4米高巨浪」襲擊南美3國　近百港口關閉已知3死

Watch the moment powerful waves batter Peru’s Piura region, damaging fishing boats at sea. An abnormal swell brought waves of up to six metres, prompting authorities to issue warnings and close ports. pic.twitter.com/h624HQhzvU

文/中央社利馬29日綜合外電報導

高達4公尺的巨浪襲擊南美洲國家厄瓜多、智利和秘魯,已造成3人喪生,近100個港口因惡劣條件而關閉。

法新社報導,厄瓜多國家風險管理處(National Secretariat of Risk Management)處長賈理耀(Jorge Carillo)在記者會稱當前發生「極端事件」,並警告未來可能恐還會再有類似現象。

賈理耀還說不幸的是極端事件在當地造成兩死,都在厄瓜多西南部曼塔地區(Manta region)。

另一死亡通報在智利。智利海軍說稱發現一名30歲男子被死於一處海灘。

在秘魯,海軍海洋學部(Oceanographic Department)主管瓦利雅(Enrique Varea)告訴秘魯廣播公司「N頻道」(Canal N),指由於海浪不斷衝擊,幾乎所有港口均告關閉。

Big waves of up to 13 feet (four meters) are pummelling the coasts of Ecuador and Peru, leaving scores of ports closed and at least two people dead, authorities sayhttps://t.co/VgKtnHUVeg pic.twitter.com/pP6ap0Uusz