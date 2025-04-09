緬甸災民搬磚尋人徒手挖屍　曼德勒屍臭瀰漫

▲曼德勒街頭滿目瘡痍，當地災民表示，空氣中瀰漫著屍臭味。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

上個月28日，位於中南半島的緬甸發生芮氏規模8.2的強震，緬甸軍政府統計，這次地震共造成3千多人死亡，4千多人受傷，4百多人失聯，但因為軍政府長期限制網路、通訊與新聞報導，拒絕外國媒體入境採訪，甚至拒絕部分國際援助，外界很難掌握災情全貌，美國地質調查局綜合地震規模、深度、人口密度與建物結構推估，死亡人數可能超過1萬人，遠高於官方數字。

強震發生後，本刊第一時間派出採訪團隊挺進泰國曼谷災區，同時向緬甸申請簽證，但始終不得其門而入，為掌握緬甸第2大城曼德勒等重災區的真實狀況，本刊透過通訊軟體與當地台商、災民取得聯繫，還原災區現況。根據他們的描述及傳送的影像顯示，重災區8成房屋傾倒、遍地屍體，空氣中瀰漫著屍臭味，現場滿目瘡痍、慘不忍睹。

1名住在曼德勒的18歲華人青年小吳告訴本刊，他原本是台灣及中國商人到曼德勒採購翡翠時的助理，協助翻譯，強震後不但沒了收入，連家都不敢回，他現在白天到醫院幫忙搬運物資，晚上則與相依為命的母親一起睡在路邊。

▲多名無辜的緬甸居民不幸在轟炸中喪生。（圖／翻攝Ｘ）

「這邊的搶案本來就不少，我去年曾遇到3個人拿刀搶走我的機車跟手機，現在又更嚴重，常常發生歹徒拿槍闖進房子搶劫，非常恐怖！」小吳無奈地說，緬甸已經夠窮、夠糟了，現在又因為大地震雪上加霜，一點安全感都沒有，也看不到緬甸的未來。

小吳說：「我初中畢業、15歲就開始工作，為的就是多存點錢、弄到護照，我的夢想是到台灣留學，我已經18歲，不知道什麼時候會被抓去當兵，他們（軍政府）因為人力不夠，所以每一家一定要有一個男生去當兵，18到35歲都可能被徵兵，在這邊當兵很危險，不是那種訓練2年、然後回來…這邊的內戰非常多，隨時可能會死掉！」

小吳告訴本刊：「緬甸有差別待遇，他們當地人辦護照很快，我們（華人）卻非常慢，要等好幾個月，還要另外給那些人（承辦人）錢，1人1萬元…我本來打算明年存到錢，就弄1本護照到台灣留學，沒想到我爸爸去年過世，現在又遇到地震，真是屋漏偏逢連夜雨。」

▲強震過後，搜救隊進入災區，陸續救出生還者。（圖／翻攝Tai Freedom - Shan Version臉書）

另1名在緬甸蒲甘從事柚木進出口生意的台灣人小劉告訴本刊，蒲甘距離震央200多公里，當時也感受到明顯搖晃，地震後他急著想逃離緬甸，所以跟當地居民一起包車前往曼德勒機場，本來大概4小時的路程，因橋斷路斷，開了超過12小時，好不容易抵達，沒想到機場卻因為地震封閉，他只能暫住廟裡。

小劉指出，曼德勒的災情十分慘重，倖存沒倒塌的建築物寥寥可數，地震發生後1週，他只看到3處倒塌的房屋有搜救隊搜救，其他塌樓只有無助的家屬在附近徘徊，民眾自力救濟，合力搬開水泥磚瓦找人，進度緩慢。「現場宛如死城，根本是無政府狀態！」小劉說，當地的搜救狀況跟台灣相比完全是天壤之別。



更多鏡週刊報導

【緬甸煉獄實錄2】台灣夫妻異鄉行善卻天人永隔 台商總動員物資搶進重災區

【緬甸煉獄實錄3】緬建築工人月薪竟僅16元新台幣 強震重創經濟扼殺生路