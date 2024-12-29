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農業氣象站明年擴增80站　氣象署：有需求都會評估

花蓮農改場建議農民在寒冬季節尤其是寒流來襲時，應預先做好農作物防寒、防病措施，避免農作物損失。（圖／花蓮區農業改良場提供）

▲氣象署明年規畫擴增80站農業氣象測站，提升覆蓋率。（示意圖／花蓮區農業改良場提供）

記者蔡亞樺／台北報導

每逢豪雨、颱風等天災，直接影響農作物生長及品質，因應劇烈氣象變化，中央氣象署陸續設置農業氣象測站，目前已超過100站，卻面臨設站密度不足且分配不均的問題，氣象署表示，明年規劃增建80站，有需求都會評估，盡量符合地方需求。

氣象署於2016年起與農業部合作執行農業氣象觀測網、極端天氣預警、農業氣象測站等計畫，去年更進一步簽署合作協議，在未來3年內投入2.15億元，增建100多個氣象站，以降低農業災損。

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朝野立委認為，農業部仰賴農業氣象站數據判斷農損，數據精準度有待加強，且農業大縣氣象站密度不足、分配不均，像是全台100多個農業氣象測站，彰化縣僅5站，農民不易獲取資訊來進行災害預防或搶救措施。

立委林俊憲提到，農業保險以約定氣象站的數值為理賠依據，但去年全國氣象參數型保單，僅1項投保率大於10%，其餘投保情形不佳，例如石斑魚降水量投保率為0，柑橘投保率僅0.4%，若提高農業氣象站覆蓋率並精進預報精細度，可望提高農民投保意願，減少損失。

為此，氣象署規劃明年增建80處農業氣象測站，氣象署強調，目前在283處農作專區10公里以內的自動氣象站有229座，覆蓋率達到80.92%，氣象站監測溫度、雨量、風速等資訊，給農民參考。

氣象署表示，目前農業氣象站約有112站，比起一般氣象站功能多了監控輻射、地溫，但一般農民參考數據仍是以溫度和雨量作為參考，兩種氣象站都可以用，面對農業縣市的增站需求，目前持續評估，在建站條件之下都會盡量符合地方需求。

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