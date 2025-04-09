58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

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58歲美魔女胡文英涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

記者葉國吏／綜合報導　

58歲的「凍齡美魔女」胡文英近日傳出她的臉書和IG帳號遭到下架的消息。胡文英在TikTok上傳影片，情緒崩潰地痛哭：「我到底得罪了誰」。

▲▼胡文英。（圖／翻攝臉書／美魔女胡文英）

▲胡文英。（圖／翻攝臉書／美魔女胡文英，下同）

胡文英在影片中透露，她的臉書和IG帳號被停權，系統顯示她「涉詐欺、欺騙」，因此直接將她的帳號下架。她在鏡頭前哭訴：「我到底哪裡得罪了你們，你們要這樣檢舉我，不斷地摧毀我多年的日記和心血。我不知道我做錯了什麼，你們要這樣對我」。

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▲▼胡文英。（圖／翻攝臉書／美魔女胡文英）

胡文英對此表示極度不滿，認為臉書對她不公平。她指出，其他人上傳相同的影片都沒事，唯獨她每次都被下架，現在甚至被「永久停權」。胡文英自2009年出道至今已有16年，擁有許多鐵粉支持，她感到非常捨不得粉絲，並質問酸民為何要這樣針對她，「我要嘛做到最好，要嘛就是不做，我只有0跟1的選擇，沒有中間值」。

▲▼胡文英哭訴被停權。（圖／翻攝抖音）

▲胡文英哭訴被停權。（圖／翻攝抖音，下同）

胡文英強調，臉書和IG是她分享生活和與粉絲、朋友互動的重要平台，「我的喜怒哀樂的連結，如今已不復存在」。她提到，有不少粉絲相當擔心她，怕再也看不到她的分享。胡文英失望地表示，「我此刻的心情，不知道下一步該如何是好，也許我徹底消失在社群媒體會比較快樂」，她甚至考慮不再經營社群。

▲▼胡文英哭訴被停權。（圖／翻攝抖音）

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