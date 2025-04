烏軍俘虜2名替俄作戰的中國人！澤倫斯基曝戰俘影片　要求中方解釋

▲烏軍俘虜2名替俄軍作戰的中國籍士兵。(圖/翻攝自臉書/Володимир Зеленський)

記者趙蔡州/綜合報導

俄烏戰爭至今已經持續3年。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)8日表示,烏軍在烏東前線俘虜了2名替俄軍作戰的中國籍士兵,他已經要求烏克蘭外交部長立刻聯繫北京當局,了解中國如何回應此事。

澤倫斯基8日在臉書、X等貼出一支影片,表示烏軍近日在頓涅茨克州俘虜了2名替俄軍作戰的中國籍士兵,並在2人身上搜出身分證件、銀行卡及其他個人資料文件,2名俘虜目前被拘留在烏克蘭安全局,相關調查正在進行中。

澤倫斯基指出,根據烏軍掌握的消息顯示,佔領者(俄軍)的作戰單位中還有更多中國公民,不僅只是被俘虜的這2人而已,「我已經要求烏克蘭外交部長立刻聯繫北京當局,了解中國如何回應此事」。

澤倫斯基強調,俄羅斯正在透過直接或間接的方式,將中國和其他國家捲入這場戰爭,也顯示了俄羅斯總統普丁根本不打算結束戰爭,普丁正在尋找繼續戰鬥的方式,「美國、歐洲和世界上所有想要和平的人必須做出反應!」

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL