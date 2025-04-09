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烏軍俘虜2名替俄作戰的中國人！澤倫斯基曝戰俘影片　要求中方解釋

▲▼不只北韓參戰？澤倫斯基：烏軍俘虜2名為俄作戰中國公民。（圖／翻攝自澤倫斯基臉書）

▲烏軍俘虜2名替俄軍作戰的中國籍士兵。（圖／翻攝自臉書／Володимир Зеленський）

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭至今已經持續3年。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日表示，烏軍在烏東前線俘虜了2名替俄軍作戰的中國籍士兵，他已經要求烏克蘭外交部長立刻聯繫北京當局，了解中國如何回應此事。

澤倫斯基8日在臉書、X等貼出一支影片，表示烏軍近日在頓涅茨克州俘虜了2名替俄軍作戰的中國籍士兵，並在2人身上搜出身分證件、銀行卡及其他個人資料文件，2名俘虜目前被拘留在烏克蘭安全局，相關調查正在進行中。

澤倫斯基指出，根據烏軍掌握的消息顯示，佔領者（俄軍）的作戰單位中還有更多中國公民，不僅只是被俘虜的這2人而已，「我已經要求烏克蘭外交部長立刻聯繫北京當局，了解中國如何回應此事」。

澤倫斯基強調，俄羅斯正在透過直接或間接的方式，將中國和其他國家捲入這場戰爭，也顯示了俄羅斯總統普丁根本不打算結束戰爭，普丁正在尋找繼續戰鬥的方式，「美國、歐洲和世界上所有想要和平的人必須做出反應！」

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