檳榔攤前睡覺被「拍臉叫醒」起床氣炸裂打死他　判7年8月賠246萬

▲台中一名羅男被朋友魏男叫醒，一時暴怒將人打死，刑事判決7年8月，民事部分判246萬元。（圖／翻攝Google Maps）



記者許權毅／台中報導

台中市一名羅男與魏男是朋友關係，去年4月4日羅男在豐原區一處檳榔攤前小睡，被魏男拍打臉頰叫醒，2人隨即發生肢體衝突，羅將魏摔倒在地，並用腳踹其頭部，魏男經搶救2天死亡。刑事部分判處羅男7年8月後，民事部分近日出爐，判羅要賠246萬5132元。

檢警追查，魏男事發當晚8點多，見羅男在檳榔攤前小睡，以拍打臉部方式叫羅男起床，2人發生爭吵，並且在路口發生衝突，羅男朝魏男頭部攻擊，導致魏男送醫後死亡。

檢警認為，羅男雖無要致魏男於死，但攻擊頭極易造成嚴重傷害，甚至致死，羅男仍基於傷害犯意動手攻擊。魏男遭毆打後，大腦有創傷性出血、左顴骨骨折、上頷骨骨折等情況，事發後2日，仍不幸死亡，羅男今年7月被依傷害致死判處7年8月徒刑。

民事求償部分，魏男2名兒子各自求償200萬元，並且有醫療費5132元與喪葬費6萬元，合計406萬5132元。羅男則說，是魏男先動手打人，不知道為何人送到醫院就過世了，對於喪葬費與醫療費用不爭執，但慰撫金金額過高，沒有能力賠償，且刑事部分已經被判決7年8月。

法院考量，魏男與羅男無糾紛、仇恨，因羅男一時氣憤，造成魏男無端遭殺害，導致家屬天人永隔，造成永久無法抹滅之傷痛，考量家屬已經各自受領90萬被害補償金，判處各自賠償120萬，總計可獲賠246萬5132元。