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三星AI夥伴機器人Ballie本週亮相？可投影電影、控管智慧家居

記者吳立言／綜合報導

▲▼三星預告將公開展示旗下「AI伴侶機器人Ballie」。（圖／翻攝YouTube@SamsungNewsroom）

▲三星預告將公開展示旗下「AI伴侶機器人Ballie」。（圖／翻攝YouTube@SamsungNewsroom）

三星昨（8日）透過官方Instagram平台預告，將於本週某場活動中公開展示旗下「AI伴侶機器人Ballie」，預料將釋出更多產品發售資訊。

Ballie是一款深度整合SmartThings 平台（美國一家大型智慧家庭公司和韓國三星電子的子公司）的 AI 機器人，內建鏡頭與迷你投影機，能在居家環境中自主移動，並貼身陪伴用戶。它可提供天氣預報、播放影片、顯示Samsung Health健康數據，同時協助管理購物清單，操控智慧家庭裝置等功能。

在今年的 CES 2025（國際消費性電子展）中，三星首次向媒體公開展示Ballie，該機器人在預設的木質地板上平穩滑行，展現其靈活的移動能力。前置投影機升級為三雷射投影技術，據稱其畫質表現接近三星自家The Premiere 5雷射投影機。儘管目前官方尚未公布定價與確切上市日期，三星已承諾Ballie將於 2025 年上半年在美國市場率先上市，至於其他地區是否同步開賣，尚無明確消息。

值得一提的是，Ballie配備全球首款可切換鏡頭的投影機，能夠依據使用情境進行遠近投影，無論是在地板上顯示操作選單，或是將導航資訊、電影畫面投影至牆面，都能輕鬆勝任。更多上市與銷售細節，預計將在三星後續活動中陸續揭曉。

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