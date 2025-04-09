迎擊美國川普關稅新規！分析師「看好」台積電：逆勢成長韌性強

▲台積電的美國存託憑證（ADR）連續4天下跌，短短4天內跌幅達到17%。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美國總統川普宣布向全球加徵對等關稅，包括對台加徵的輸美貨品32%關稅將於台灣時間今（9）日中午生效，儘管半導體暫列免徵之列，但市場對於台積電（TSMC）的未來表現曾一度產生疑慮。分析師指出，台積電的業務韌性可能比外界預期的更強。

根據美媒《巴倫周刊》（Barron's）報導，海納國際集團（Susquehanna）分析師霍塞尼（Mehdi Hosseini）最新報告指出，台積電的經營狀況表現穩健，並未受到關稅衝擊的嚴重影響。他強調，台積電的晶圓出貨量及平均售價（ASP）持平且穩定，這顯示其營運結構具有相當的抗壓能力。

霍塞尼在報告中指出，「根據最新調查，台積電的出貨量與售價走勢穩定，顯示公司在市場上的表現依然強勁。」

此外，霍塞尼還提到，台積電可能會受益於美國的新關稅規定。根據新規定，如果進口產品中至少有20%的價值是在美國「生產或加工」，則關稅只針對非美國部分徵收。這一規則有可能對台積電有利，因為台積電大約70%的營收來自美國市場，並且其所外銷的晶片有可能符合部分美國產值比例要求，從而減少面臨的關稅負擔。

霍塞尼認為，「台積電以美國客戶為主，根據新規，受關稅影響的程度可能有限，甚至可能會減輕。」

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

據悉，美國川普政府加徵對等關稅的新措施預計將於台灣時間4月9日中午12時01分生效。然而，半導體產品暫時被排除在徵稅範圍之外。這對於台積電來說是一項有利因素，讓其在面對外部經濟壓力時，依然能保持相對的競爭優勢。

儘管近期台積電的美國存託憑證（ADR）連續4天下跌，短短4天內跌幅達到17%，但台積電在台灣股市的表現則顯示出一定的穩定性。分析師們對於台積電的前景依然維持正面評價，認為即便面對關稅與其他外部挑戰，台積電在基本面上仍具韌性，能夠繼續維持相對穩健的表現。

總體而言，儘管美國加徵關稅可能對許多科技公司帶來壓力，但台積電憑藉其強大的客戶基礎與靈活的運營策略，顯示出其在全球市場中依然具備強大的競爭力和韌性。分析師的預期也讓市場對台積電的未來表現保持較為樂觀的看法。