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緬甸建築工人月薪僅16元新台幣　強震重創經濟扼殺生路

強震造成上萬人死傷，緬甸人民自發性舉辦祈福儀式。（翻攝SHAN News臉書）

▲強震造成上萬人死傷，緬甸人民自發性舉辦祈福儀式。（圖／翻攝SHAN News臉書）

圖文／鏡週刊

本刊調查，緬甸反抗軍為了恢復民選政府，長期與軍政府作戰，目前掌控約4成領土，這次震央附近，就是反抗軍的勢力範圍，沒想到地震發生後，軍政府持續轟炸，震驚國際社會，後來反抗軍宣布暫時停火、以利救災，軍政府才跟進在本月2日下令停火到22日，但卻強調保留隨時反擊的權力。

旅行業者宋先生表示，緬甸長年內戰，軍政府占領的地方都設有崗哨安檢，觀光發展很困難，幾乎沒有自由行的旅客，為了安全，大多是團進團出，治安較穩定的城市如仰光、曼德勒、蒲甘，近年才慢慢有觀光旅館、渡假村及接駁巴士。

緬甸政局不穩，軍政府與反抗軍持續內戰。（翻攝SHAN NEWS）

▲緬甸政局不穩，軍政府與反抗軍持續內戰。（圖／翻攝SHAN NEWS）

宋先生說，多數參加緬甸旅行團的台灣人都想欣賞黃金寺廟、佛塔，緬甸雖不是熱門旅遊國家，但因獨特的佛國風情，出團數還算穩定，但強震後旅行團全部取消，未來2、3年可能都不會有旅客，甚至有其他國家的旅行社已經放棄緬甸線。

另一方面，緬甸的詐騙園區集中在緬中及緬泰邊界，這次雖沒有嚴重災情，但傳出園區內有大樓倒塌，造成10多名中國人死傷，電網也因地震損壞，加上物資多半來自曼德勒，因此地震後，園區是否就此沒落？或轉移陣地？值得觀察。

緬甸民眾等不到搜救隊，只能自力救濟搜尋受困者。（翻攝Tai Freedom - Shan Version臉書）

▲緬甸民眾等不到搜救隊，只能自力救濟搜尋受困者。（圖／翻攝Tai Freedom - Shan Version臉書）

雖然遭遇世紀強震，但緬甸軍政府擔心外國勢力介入、衝擊政權，拒絕多數國家援助，僅同意中國及印度派搜救隊協助救援，連慈濟基金會也等到4月初，才突破重重難關，與國際組織合作，把毛毯、睡袋、折疊床、口罩、泡麵、發電機等物資，送到災民手中，但曼德勒8成房屋全倒或傾斜，搜救人數遠遠不足，因此災民死亡人數恐將持續攀升，令人擔憂。

國際組織成員Garcia告訴本刊，緬甸人民大多務農，境內工作機會很少，沒有賺錢管道，1個建築工人在緬甸月薪不到1千元緬幣（約新台幣16元），但到泰國卻能賺1萬元泰銖（約新台幣9千6百元），所以數十萬緬甸人透過合法或偷渡方式，前往鄰近的泰國打工，目前也有2千多名緬甸人在台灣賺錢或求學。

緬甸邊境的詐騙園區是否因強震沒落，值得後續觀察。（翻攝bilibili.com）

▲緬甸邊境的詐騙園區是否因強震沒落，值得後續觀察。（圖／翻攝bilibili.com）

Garcia指出，緬甸人民十分貧窮，物資匱乏，加上軍政府沒有處理震災的經驗或能力，因此這次世紀強震已經讓重災區變成人間煉獄，國際組織嚴正呼籲緬甸軍政府接受外援，並暫停與反抗軍的作戰，全力投入災區救援及重建，讓緬甸人民早日脫離恐懼、重拾希望！


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