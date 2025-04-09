民調：過半美國人「反對川普關稅」　73%憂物價飆漲　

▲ 美國逾7成民眾預期川普關稅將推高物價。（示意圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普對等關稅政策衝擊全球經濟，路透社／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，多達73%美國人預期新關稅將導致未來半年內物價上漲，且逾半數受訪者表示反對這項政策。

《路透》報導，這項為期3天的線上民調至7日截止，結果指出有73%受訪者認為，對所有進口商品加徵新關稅後，未來6個月內物價將會上漲，僅4%認為物價會下跌，其餘則認為不會有變化或沒有回答。

川普2日宣布10%基準關稅與針對部分國家的高額對等關稅措施，是美國幾十年來最大幅度關稅上調，許多經濟學家預期物價將上漲，引發美國及全球經濟衰退。

民調顯示有57%受訪者反對這項政策，其中包括1/4的共和黨支持者，39%則表示支持；還有52%認同川普指控他國在國際貿易中「占美國便宜」的說法。

川普主張關稅壁壘能振興美國製造業，但民調顯示美國民眾意見分歧，有44%不認同川普看法。半數受訪者同意「若能使美國長期強大，短期經濟痛陣痛是值得的」，其中幾乎包括所有共和黨支持者；回答不同意的則幾乎包括所有民主黨支持者。

這份調查由路透社與益普索共同進行，針對全美1027名成年民眾進行線上問卷，誤差範圍約正負3個百分點。