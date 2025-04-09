港女產死胎繳不出759元...冰存886天欠44萬！法官也傻眼

▲香港籍黃女在台中生下死胎後，棄置800多天，冰存費達到驚人44萬多。（示意圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

一名香港籍黃女2022年在台中中國附醫產下死胎，原本跟禮儀公司約好冰存遺體後會處置，但黃女稱自己付不出759元醫療費，因此無法領死胎證明書，禮儀公司也無法處理，嬰屍就冰存了886天至今，冰存費高達44萬餘元。黃女被依棄屍罪起訴。今日開庭連法官都嘆明明是小事，甚至數度翻白眼表示無奈。

檢警查出，26歲黃女2022年11月5日在中國附醫誕下一具死胎，胎兒的面容、身形已頗為明顯，黃女跟醫院特約禮儀公司相約，先將遺體寄放在往生室的冰櫃內，雙方相約同年12月10日結清費用，並領回遺體，不料黃女當天未出現，且聯繫不上，從此人間蒸發。

案件經檢方通緝將人逮捕到案，黃女否認有遺棄屍體，並稱不曉得自己懷孕，到醫院才知道，醫生則說小孩已經沒有呼吸心跳了。至於為何失約？黃女表示，身上沒有錢，吃飯都有困難，在醫院時，禮儀公司叫他簽一堆文件，不知道簽了什麼，也忘記是哪間禮儀公司，不曉得如何解決面對。

黃女辯護律師稱，黃女懷孕之胚胎未滿24週，應視為醫療廢棄物。但檢方認為，黃女懷孕已達21週，且依法未滿20週才可視為醫療廢棄物。

黃女事後被收容到移民署專勤隊收容，今日開庭否認犯罪，稱自己沒有遺棄屍體，也沒有不要小孩，且自己當時連吃飯錢都沒有。

禮儀公司則表示，因為黃女沒有繳納醫療費用759元給中國附醫，因此沒辦法領取死胎證明書，禮儀公司才無法處理，況且，若真的沒有錢能處理後事，也能協助找社福單位幫忙，有困難都可協調，但黃女遺棄嬰屍後，一路落跑、被收容至今，已經長達886天。禮儀公司說，嬰屍目前仍在冰存中，以一天500元冰存費換算，黃女欠費已經達到44萬2500元，這部分是可協商。

合議庭由審判長洪瑞隆、受命法官張雅涵、陪席法官劉育綾組成。合議庭指出，就是因為不簽名，他們（禮儀公司）才沒辦法處理，沒錢沒關係，但黃女要領死亡證明書、有殮葬的義務，這是小事，當然也希望可以圓滿處理，要求黃女與禮儀公司今日調解。