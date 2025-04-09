逾千斤舊衣山崩塌原因曝！高雄女遭活埋喪命　市府火速勒令停工

記者賴文萱／高雄報導

高雄市橋頭區田中路一間舊衣回收場今天（9日）上午9點傳出意外，超過約2層樓高的舊衣不明原因坍倒，一名女作業員當場被堆積的舊衣活埋，但送醫急救後仍宣告不治。高雄市勞工局獲報後派員前往了解，勞檢處已勒令現場停工，並移請地檢署追究雇主刑責。

這起事故發生在今日9時10分許，經初步了解，在橋頭區田中路一間舊衣回收場，56歲蔡姓員工於現場進行舊衣服回收整理作業時，堆置的舊衣服坍塌，導致她遭壓住受困。據悉，一捆衣物大約接近百公斤重量先壓住她，加上其他舊衣傾崩，蔡女當場被壓困活埋而喪命，意外發生原因仍待警方進一步釐清。

勞工局勞檢處於接獲通報後，立即派員了解，初步調查研判，雇主就所堆放物料未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要防止倒塌設施而肇災，雇主違反職安法第6條第1項規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰，勞檢處已勒令現場停工，並移請地檢署追究雇主刑責。

勞工局同時指派專人協助罹災家屬辦理慰助事宜，並確保其職災補償權益。勞工局呼籲，各事業單位對於搬運、堆放或處置物料，為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，以預防災害發生，維護勞工作業安全。

▲女子在「舊衣山」活埋之後被救出之後，送醫不治 。（圖／記者吳世龍攝，下同）