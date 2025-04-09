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陸配需繳除籍證明否則恐離台　傅崐萁：別在台灣內部找敵人

▲▼ 國民黨團總召傅崐萁 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團總召傅崐萁 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

不少來台定居多年的大陸籍配偶近來收到移民署通知，要求3個月內繳交「經海基會驗證的喪失原籍公證書」，否則將撤銷在台定居證及戶籍登記。國民黨團總召傅崐萁今（9日）表示，法律不可溯及既往，尤其現在碰到全世界的金融海嘯，國人應團結一心，政府別在台灣內部找敵人。

移民署近日寄發通知書指出，依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1及第17條，大陸地區人民欲在台申請定居，須檢附喪失大陸戶籍的證明文件，雖然過去可先具結取得定居資格，但若三個月內無法補件，恐遭撤銷處分。

傅崐萁對此指出，陸委會這次追溯到2004年3月1日號前，沒有放棄大陸國籍或是還沒繳交正式放棄大陸國籍證明的，就要幾個月內撤銷民眾已經入籍中華民國的事實。

傅崐萁呼籲，國家此時此刻面對全世界的金融海嘯，而且可能是停滯性的大蕭條，可能3年、5年，甚至10年都無法回復，朝野應該大家團結在一起，不要在台灣內部找敵人。

傅崐萁認為，這些陸配在台灣已經入籍20年以上，就算是當時登載不實，也已經超過追訴期。而且法律不能溯及既往，這是聯合國人權兩公約非常清楚，希望政府懸崖勒馬，不要在台灣內部找敵人。

傅崐萁表示，任何言論的資由我們都應該予以尊重，面對於鄭南榕先生我們應該好好紀念、追思他，而不是在此時此刻埋葬了台灣的言論自由，更不可以法律溯及既往，盼政府趕快團結朝野，這才是當務之急。

另，對於民進黨立委、台美國會議員聯誼會會長王定宇要組團赴美，傅崐萁表示，對於國會外交，各黨各派能夠在這次台灣產業面臨空前撞期的時候，能赴美遊說和協談，他都樂觀其成。希望大家群策群力、不分朝野，面對國難當頭大家應該團結一心、一致對外，把最好的條件帶回台灣，讓台灣的產業有所適從。


 

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