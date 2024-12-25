強化工廠安全管理　南消四大隊辦理光泉食品工廠災害搶救實地踏勘

▲台南市消防局第四大隊於25日在安定區新吉工業區光泉食品股份有限公司進行廠區實地踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升工廠安全管理及災害應變能力，台南市消防局第四大隊於25日在安定區新吉工業區光泉食品股份有限公司進行廠區實地踏勘。

鑑於近年發生多起工業廠房及倉儲大型火警，造成嚴重的人命傷亡及財產損失，消防局第四大隊所屬中隊、分隊共計有20人次參與工廠救災踏勘安全訪視，讓消防同仁瞭解場所致災風險因子及廠區內外搶救動線、消防設備、消防水源等救災資源，並與業者交流探討廠區安全管理及火災的正確緊急應變，以避免人員傷亡。

同時考量近年國內消防人員殉職案件頻傳，也特別加強「緊急救援隊(RIC)」教育訓練，萬一消防救災人員因突發狀況在火場受困、迷失方向或失聯，可由RIC救援隊即時進入火場搜救同仁，藉由本次場所實地踏勘後，由教官進行操作示範訓練，強化消防人員的救援技能。

第四大隊長蔡國保表示，近年的大型工廠火災，常因一個小疏忽造成巨大的財損及傷亡，希望透過與實地業者的意見交流，協助業者發現風險盲點，以利強化廠區用火用電及人員的安全管理，減少災害發生，並由消防單位因應廠房特性提出相關防火防災建議，個別讓廠區瞭解自身的風險因子，進而交流探討朝向務實的防災及應變思維。

消防局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，各項救災車輛器材不斷更新，並將市民財產安全列為首要工作，藉由每個月推動各大隊的搶救演練或實地踏勘，除了讓轄區救災單位深入了解各場所特性，並能提升消防人員搶救技能外，同時加入緊急救援隊(RIC)的教育訓練，期許結合紮實的訓練，讓每個同仁都能平安完成任務。

最後，第四大隊提醒市民朋友，近日天氣嚴寒濕冷，留意家中心血管病史長輩注意保暖，保持居家通風避免一氧化碳中毒，及用火用電安全。