年末大出清！日曜天地推愛迪達下殺690元　中友祭動漫展搶人潮

▲台中日曜天地搶年末商機，推出品牌運動鞋最低690元起。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

年關將屆，台中日曜天地Outlet推出「全民運動月」促銷活動，集合adidas、NIKE、New Balance、PUMA等，最低下殺到690元起；中友百貨則祭出「通靈王快閃店」、「棋靈王快閃店」，以及「戀與深空 Café Stand Pop-up Store」三大主題IP動漫特展，其中《SHAMAN KING展 通靈王POP UP STORE》忠實呈現日本部分展區場景，還有限定加碼展出的複製原畫彩稿，時間只到明年1月20日為止。

日曜天地表示，由於是年未最強促銷，祭出最低2折起，還有多款990元，千元有找限量商品，滿足全齡層需求外，包括adidas人氣運動套裝、NIKE經典鞋款、引起年輕人話題的New Balance、知名韓星代言運動時尚PUMA、SKECHERS、CONVERSE等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中友百貨動漫展登場，人氣IP打卡牆讓粉絲瘋狂。（圖／中友百貨提供）



另外中友百貨推出冬日動漫祭，其中引發排隊熱潮的「戀與深空 Café Stand Pop-up Store」，推出飲品、輕食、甜點等多項授權商品，還可與IP四大男主角立牌及打卡牆合照，活動期間，單筆消費滿800元，即可獲得限定角色紀念卡，兩款隨機贈送。

▲中友百貨藝廊展出《破墨磨新-張韻明個展》，共有20件作品。（圖／中友百貨提供）



除了動漫展，中友百貨藝廊展出藝術家張韻明20件作品，《破墨磨新-張韻明個展》，出生於高雄彌陀的張韻明專職創作逾40載、為極少數領先橫跨中西藝術繪畫的藝術家。張韻明老師也提供價值新台幣14萬元整的作品《海底之頌》於這次展覽中進行義賣，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播。