賣原味「200元腳踩吐司」被轟爆！　女Coser甜笑回應了

▲女Coser賣「腳踩吐司」，一片200元。（圖／翻攝當事人臉書）

文／CTWANT

AGA成人動漫&電玩展12日開跑，不少動漫迷前往參與盛會，不過近日一名女Coser賣「腳踩吐司」，一片200元，引發話題討論，有人批，「真浪費食物！」，她回，「哪有，那是我對粉絲們的愛。」

成人女Coser在臉書發文，她在AGA販售腳踩吐司，僅紀念不建議食用，一片200元，想要的能先登記，而她也貼出影片，證明真的是腳踩，貼文一出，不少人紛紛留言「我的天！是說妳踩的形狀好好看」、「可以寄到香港嗎」、「多弄幾次後腳腳會有吐司的香味了」、「記憶吐司」。

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不過也有人批，「真浪費食物！」、「像極國小的黴菌實驗」、「這世界病了」、「沒人愛的宅男買的！」對此，女Coser回「那有，那是我對粉絲們的愛。」，15日她再貼出烤過的吐司，「它還沒壞掉耶，好耐久XDDDD。」

至於到底有沒有人買，女Coser也發文，「這次業績也不錯，謝謝大家的支持，腳踩吐司意外賣的不錯哈哈哈，下次再想想新題材。」

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