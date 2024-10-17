美式賣場必買神器湧搶購潮！料理清潔1+1 五月花抽取廚紙用過回不去

▲廚房最強清潔神器去年上市就引爆話題，優惠祭出就引來大家瘋囤貨！

生活中心／綜合報導

料理清潔1+1超強神器祭出優惠來了！越來越多家庭注重生活環境的潔淨，尤其是家中有毛小孩或熱愛下廚的人更是對清潔紙品要求越來越高。正因如此，「五月花抽取式廚紙」一上市就引爆話題，被網友封為「一用就回不去的神紙」。不僅吸收力超強，還具備和抽取式衛生紙一樣的「一秒瞬抽」設計，隨時輕鬆抽，獨立包裝可以放在各種空間居家戶外都適用，徹底解決捲筒式廚紙要用時兩手不方便撕開、撕不斷理還亂「阿雜」的痛點！

▲優惠第一天不少民眾就來搶購，賣場人員根本來不及補貨！

「五月花抽取式廚紙」採用單包裝設計，每次使用都是從袋中抽取，避免紙巾直接暴露在外，保持乾淨衛生。符合美國FDA標準，可以直接接觸食物，無論是高溫煎煮油炸後的食物，還是處理日常食材，都能安心使用，讓愛下廚的人愛不釋手！還有人當成擦臉紙、擦水漬用，就是因為「五月花抽取式廚紙」擁有三層厚度，帶來宛如「黑洞」的強大吸收力！ 1300個蜂巢吸孔，僅需1.6秒就能把油水迅速吸起，更不掉屑不怕破，用起來安心不擔心越擦越髒。

▲不少用過就回不去的消費者表示:此波優惠非常有誠意!而且五月花廚紙經過很多合格測試用起來也安心。

這款廚紙對有寵物的家庭更是一大福音！無論是狗狗進食時灑了一地的水，或貓咪在沙發旁「吐毛球」，還是剛洗完澡的毛孩甩得滿地都是水，總要花上一番功夫才能把現場清理乾淨，現在想要快速清理這些「災難現場」，只需一抽就能迅速清理髒污、吸乾水漬，保持乾淨真的省時省力！

從「五月花抽取式廚紙」上架美式賣場以來，立即成為美式賣場熱銷單品之一，特賣第一天更是造成搶購潮，不但貨架前有多人一直搬，而且一次都搬好幾袋，造成這麼踴躍的買氣從社群的討論度可見端倪，美式賣場社群中有網友說「本來習慣用捲筒式廚紙，有一次沒買到，換買五月花抽取式廚紙，一用驚為天人，之後都改這款」、「回購很多次」、「超好用der」、「這種比較好用」、「這個厚度給它200分」、「抽取真的太方便了，又厚不容易破」、「我拿來吸油而已，我媽更狠當紙抹布」，還有人大推拿來清理髒污、大掃除超方便，髒了就丟，不用再留舊毛巾、舊抹布了！

▲囤到貨的民眾表示囤越多省越多，滿足表情藏不住！

精打細算的網友發現這次美式賣場的特價價格比去年更便宜！去年2串省160元，這次省180元，光是價差20元就很有感，尤其這款吸水、吸油的清潔神器是廚房必備，每天都用得到，趁著特價，當然要一次囤夠一整年的量，才能省更多！

還有一個好消息！線上、線下都同步優惠！10/14~10/27美式賣場限時特價，每串直接降價84元（從419元降到335元），線上購物兩串立省180元（從899元降到719元），還能享受宅配到家的便利服務！錯過這波優惠，再也找不到這麼好用又划算的廚房清潔神器啦！快去囤貨，把居家環境打理得乾乾淨淨吧！