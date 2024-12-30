他吃好市多沙拉「苦苦的」！吐出驚見「蚱蜢」崩潰...業者回應了

▲原PO買好市多凱撒雞肉沙拉吃到蚱蜢。（圖／翻攝爆廢公社）

圖文／CTWANT

好市多的熟食區深受到消費者喜愛。不過，近日一位網友表示，他日前在買熱門商品「凱撒雞肉沙拉」時，竟然吃到一隻綠色蚱蜢，讓他怒批，「Costco品管越來越誇張，吃到最後一口還咬到是苦的。」對此，好市多做出回應，對商品有任何疑慮，可將商品帶回賣場或致電客服中心。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文抱怨，他買凱撒雞肉沙拉，批「Costco品管越來越誇張，吃到最後一口還咬到是苦的。」從照片中可見，盒子內有一隻死蚱蜢，讓人看了作嘔。原PO說，「我住在沒有Costco的縣市，不會專程拿去退。」只是提醒大家消費的時候一定要注意。

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▲這隻蚱蜢不小。（圖／翻攝爆廢公社）

貼文一出，不少人紛紛留言、「換個方向想，這個菜應該是沒什麼農藥，會不會心裡比較舒服一點」、「蚱蜢吃起來確實是苦的」、「不仔細看以為是秋葵」、「跟生菜長得太像了」、「這隻是生到把裡面的食物都吃光了嗎」。

不過也有網友質疑怎麼會吃到碗底才發現，讓原PO不滿回應嗆：「祝你買東西也加料不加價」。其他網友則緩頰，這的確是有可能發生的，「因為有一次我也是吃到最後，咬到才發現」。

對此，好市多指出，目前沒收到會員反映，單看網路照片，無法確定商品實際狀況，如果會員對商品有任何疑慮，可將商品帶回賣場或致電客服中心。

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