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麥當勞風暴　意外掀底百億規模仰德集團

仰德集團接班從第三代布局到第四代，圖為國賓大飯店董事長許育瑞、總經理許家堯父子。（圖／報系資料）

▲仰德集團接班從第三代布局到第四代，圖為國賓大飯店董事長許育瑞、總經理許家堯父子。（圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

麥當勞一名17歲工讀生輕生事件，再次讓國賓大飯店仰德集團成為輿論焦點。

成軍68年的仰德集團，事業版圖除了國賓飯店（2704），旗下還有上市公司士林電機（1503）、士林開發（5324）、新竹物流、新豐高爾夫球場等，資產堪稱百億規模。

仰德集團由新竹人許金德創辦，1990年父親過世後，長女許淑貞正式接棒，2003年9月許淑貞病逝享年70歲，家族事業由其長子許育瑞接手，第三代子孫許育瑞、李昌霖也浮上檯面，運營版圖切割為飯店、土地開發、士電集團等，家族事業由兄弟倆打李。

李昌霖以兄長許育瑞為首，仰德集團現由許育瑞、與其長子第四代許家堯（現為國賓飯店總經理）等家族成員為主。

「Hubert（李昌霖英文名字）深知仰德集團掌門人是大哥，擔任國賓總經理低調很少對外發言」，像是國賓著名、獲得米其林一星的『A Cut』牛排館邀請到「牛排教父」鄧有癸共同打造；川菜、粵菜餐廳為米其林餐盤推薦，還有意舍中山店客座港廚林明健拿下米其林一星等的故事，皆與李昌霖有關，餐飲業界津津樂道。

「大家常說李昌霖是個點子王，本人非常熱愛美食，知人善任樂當伯樂，利己也利人共好。」一名認識李昌霖的人士如此描繪他的真性情。

仰德集團旗下擁有國賓大飯店、士林電機、士林開發、新竹物流等。（圖／報系資料）

▲仰德集團旗下擁有國賓大飯店、士林電機、士林開發、新竹物流等。（圖／資料照／CTWANT提供）

七年前，麥當勞要賣掉台灣事業時，當時擔任國賓飯店總經理的李昌霖，趁勢與友人合資接手，直到2020年8月，國賓飯店董事會決議申請危老都更計畫，仰德集團第四代接班計劃也正式啟動。

與此同時，仰德集團增設執行長職務，新職由母公司仰德集團董事長與國賓飯店董事長許育瑞兼任，原國賓總經理李昌霖調整為「專案總經理」，而原董事長室策略規畫本部協理許家堯（許育瑞長子）晉升為副總經理兼董事長特助。

台北國賓大飯店位在中山北路，1964年起經營至今已逾一甲，2021年正式停業，接著進行拆除工程，2023年並將飯店內的粵菜廳、川菜廳合併為「國賓中餐廳」，與A CUT牛排館、麵包坊等，共同搬遷到中山區富邦大樓嶄新營業，由升任總經理許家堯負責。

仰德集團三代許育瑞、李昌霖（右）兄弟各掌國賓飯店、麥當勞，兄弟各自拼事業版圖。（圖／報系資料）

▲仰德集團三代許育瑞、李昌霖（右）兄弟各掌國賓飯店、麥當勞，兄弟各自拼事業版圖。（圖／資料照／CTWANT提供）

同年9月20日，仰德集團在原址舉行動土典禮，公布將規劃改建為一棟飯店、兩棟住宅的「飯店豪宅案」，其中的飯店預計2028年開幕，預計命名為「台北國賓皇宮酒店」，豪宅建案為「國賓皇琚」。

許育瑞當時即公開表示，將與日方團隊攜手合作建設國賓下一個60年，這也是許育瑞父子接手經營家族事業的起手式。

儘管去年多事之秋，仰德集團與台灣麥當勞仍各自低調，強調彼此「無關」，11月間加速第四代接班，許家堯接任士電常務董事，麥當勞對工讀生事件正式道歉，靜待風波平息。兄弟各自登山，分頭努力！

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