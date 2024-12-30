南韓機場「鳥擊」4年激增42％！　專家曝主因：百萬隻候鳥遷徙

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

濟州航空波音737-800客機29日疑似在降落時遭遇鳥擊，導致班機在務安機場墜毀，造成機上179名乘客罹難，僅2名空服員生還。據統計，南韓14座機場近年遭遇鳥擊的事件大幅增加，從2019年的91起，增加至2023年的130起。

綜合外媒報導，根據韓國機場公社統計，鳥擊事故在近年明顯增加，南韓全國（不含仁川機場）14座機場的鳥擊事件從2019年的91起，增至2023年的130起，增幅達42%。尤其是每年11月至12月，超過百萬隻候鳥遷徙至南韓，進一步提高了鳥擊風險。

首爾大學林業科學系教授崔昌勇表示，務安灘塗地區是冬季候鳥的重要棲息地，這類區域因擁有寬廣的濕地與農田，環境條件與飛機起降需求相似，而在此類地區建機場並不少見，但風險也隨之增加。

根據南韓《中央日報》報導，此次失事的波音737-800型客機生產於2009年9月，濟州航空於2017年2月租賃使用；目前該公司共有41架同機型在執飛。

報導指出，涉事航班執行的是務安至泰國曼谷的臨時冬季定期航線，這條航線自本月8日獲批營運，預計持續至明年3月。此外，這也是務安機場時隔17年再次開通國際定期航線。