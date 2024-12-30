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醫界最大弊案將前名醫入獄被關5年！重啟再審獲無罪又遭撤銷

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲基隆醫院前心臟科主任醫師林繼敏，提出再審後獲得最高法院判決無罪確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

衛生署署立醫院（現改名為衛生福利部醫院）多年前爆發聯合採購弊案，其中基隆醫院心臟科前主任醫師林繼敏因此遭判刑14年定讞，並入獄服刑5年。但他多次喊冤，最高法院今年3月間裁定重啟再審，高等法院也於7月間再審判處他無罪，檢方再上訴，最高法院30日撤銷無罪判決，再度發回更審。

衛生署署立醫院採購弊案於2011年間爆發，當時衛生署醫管會前執行長黃焜璋等，數十名署立醫院的院長、主任，在辦理醫院中器材採購案件時，收受廠商賄賂，洩漏底標。最後黃焜璋遭判刑15年定讞，另外也有不少院長、主任遭判刑定讞。

其中當時擔任基隆醫院心臟科主任醫師的林繼敏，也遭檢方認定在2003年辦理「心血管攝影X光機等儀器設備合作案」，以及2009年辦理「2D心臟超音波掃描儀採購案」時，協助廠商設定標案規格，並分別收受25萬、20萬元的賄賂，因此2019年間分別被認定犯下「違背職務收賄罪」與「不違背職務收賄罪」，分別判處11年、7年6月的刑期，合併定應執行有期徒刑14年定讞，並發監執行。

林繼敏不斷喊冤，入獄後也多次聲請再審並停止執行。其中最高法院於今年3月間採信他的主張，認為辦理「心血管攝影X光機等儀器設備合作案」確實有疑義，這部分判刑11年准予再審；但辦理「2D心臟超音波掃描儀採購案」判刑7年6月部分，則不予再審，且一併駁回停止執行部分。高等法院重啟再審程序後，今年7月間針對該部分判處無罪。

檢方針對無罪部分再上訴，最高法院審理後，認為本案仍有許多事實尚待釐清，因此撤銷無罪判決，再度發回更審。

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法律人權定讞最高法院署立醫院林繼敏基隆醫院再審無罪

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